Nico Pino llega a la Fórmula E: chileno irá a test rookie tras ser fichado por prestigiosa marca

El piloto chileno Nico Pino se alista para cambiar la historia del automovilismo nacional y confirma su primer Rookie Test en Fórmula E junto al equipo Maserati. Eso se suma a que tendrá la oportunidad de probar los vehículos Fórmula E Gen2 y Gen3 de DS Performance luego de ser fichado por el conglomerado mundial Stellantis.

Hace unos días se confirmó su vínculo con el conglomerado, convirtiéndose en el primer piloto en la historia de la marca en ser fichado por la fábrica más grande de vehículos en el mundo. El chileno abrirá el programa “Young Driver Program” donde preparan a los mejores jóvenes pilotos del planeta.

Por lo mismo, Maserati, una de las marcas de Stellantis y equipo dependiente de Stellantis Motorsport, confirmó al talento en el esperado Rookie Test, en donde todas las marcas llevan a sus pilotos promesas. Evento que se llevará a cabo después del E-Prix de Berlín de este fin de semana (11 y 12 de mayo).

A su vez, DS Performance se sumó para darle la posibilidad de realizar la misma prueba en los vehículos eléctricos de Generación 2 (GEN2) y Generación 3 (GEN3). Al parecer la marca se ha tomado en serio el potencial del chileno, quien no solo hará el Rookie Test, sino que también un Programa 360 que lo tendrá en el Hypercar Peugueot en Bahréin.

El nivel del chileno es tan alto que se codea con los mejores del planeta. Así como Nico estará con Maserati, también dirán presente otras estrellas de la nueva generación de pilotos como Denis Hauger, múltiple campeón de F4, F3 y protagonista en el campeonato de la Fórmula 2.

Algunas de las figuras que se suman a la lista de confirmados son Zane Maloney, piloto de Andretti y actual líder de Fórmula 2 con Rodin Motorsport y Felipe Drugovic, campeón de Fórmula 2 en 2022 y con paso como piloto de reserva en la Fórmula 1 con Aston Martin.

Es una posibilidad única para el nacional que tendrá la opción de mostrar su talento en las grandes ligas del automovilismo. Una oportunidad que no quiere desaprovechar.

“Maserati es una marca legendaria. Motorsport, historia, diseño y deportividad resuena al escucharla. Tener la oportunidad de probar el Maserati Tipo Folgore en el S10 Berlin Rookie Test de Fórmula E significa mucho para mí. Aprender de todos en el equipo, Max (ganador de la carrera de Chile en 2020), Jehan y Felipe, quien ya ha estado en este auto. Será una gran oportunidad.”, explicó Nico Pino tras el anuncio de las marcas europeas.

“Estoy en una etapa especial de mi carrera. Diferentes programas y grandes profesionales. Quiero aprender todo lo posible y aprovechar al máximo los test para el equipo. Estoy contando los días para salir a la pista y girar en el GEN 3”, afirmó.

Actualmente el chileno compite en el Mundial de Resistencia (WEC), Campeonato de Resistencia de EE.UU. (IMSA) y Campeonato Europeo de Resistencia (ELMS) junto a importantes equipos como Nielsen Racing y United Autosports – McLaren.

Este fin de semana, mientras se desarrolla la carrera de Fórmula E en Berlín, Nico competirá en la tercera fecha del Mundial de Resistencia (WEC) en las 6 Horas de Spa Francorchamps junto a United Autosports y McLaren.

#StellantisMotorsport welcomes 19 years old driver Nico Pino to join Young Driver Program, which aims to support the development of young drivers through a complete program. Read more about Nico’s motorsport journey: https://t.co/1E69xJQl8m @nicopino_piloto pic.twitter.com/v0mVv2nOQK

— Stellantis (@Stellantis) May 6, 2024