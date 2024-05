Chiqui Aguayo, a través de su cuenta de Instagram, le contó a sus seguidores que cuando participó en “Podemos Hablar” se “había medido” al encarar a Francisco Kaminski, quien fue al programa a contar su versión del polémico quiebre con Carla Jara.

Derechamente, una seguidora le preguntó a la comediante: “¿Te mediste para opinar frente a Kaminski o dijiste todo lo que pensabas? Estuvo la raja (sic)”.

“Me han preguntado mucho por lo de PH y bueno, voy a responder algunas cosas y sí, me medí, cómo no me iba a medir“, respondió Aguayo en un video compartido en sus historias, según consigna Publimetro.

Chiqui Aguayo “se midió” en cara a cara con Kaminski

“Pensé que en el formato de PH no íbamos a interactuar, viste que cada uno cuenta su historia y después caché que uno podía opinar y ahí dije… No dije nada en realidad, dije lo que pensaba, pero me medí, por supuesto que me medí, estamos en la tele“, agregó la humorista.

“Debo decir que la Alison (Mandel) me dijo, ‘¿para qué vas a ir?’ y yo dije ‘amiga, si no voy a hablar nada porque no tengo por qué interactuar yo’ y finalmente, bueno. Igual fue divertido, porque yo pedía que me pasaran cabritas“, cerró Chiqui.

Cabe recordar que la standupera demostró su apoyo a Carla Jara pues opinó que era inevitable tomar un partido. “Uno escucha a la Carla y también uno empatiza, claramente, si te están dejando de loca… Y si tú dices que terminaron en buenos términos, y yo siento que me han cagado… (sic)”, le dijo a Francisco.

“A mí me pasa que yo empatizo con eso de que hasta cuándo las mujeres somos las locas celosas (…), y los hombres son estas personas intachables”, continuó la humorista en el espacio de conversación.

En la instancia, Kaminski se defendió diciendo que su error había sido entrar “en un juego dentro de un matrimonio y no haber parado mi tema en un comienzo, pero el acto de infidelidad yo no lo cometí“.