Recordemos que los 12 acusados quedaron en prisión preventiva este lunes por decisión del Juzgado de Garantía de Collipulli, tras una audiencia que se extendió por más de 7 horas.

Por los delitos, el fiscal Miguel Ángel Rojas, vocero del Ministerio Público en La Araucanía, precisó que los imputados arriesgan la más alta pena vigente en Chile, es decir, el presidio perpetuo calificado.

El secuestro

En el relato se resguardó los nombres de los dos imputados que se encuentran colaborando con la investigación, con el fin de no exponerlos a posibles represalias.

Ambos imputados, según información recabada por La Tercera, coincidieron en que el 02 de junio se enteraron que a la familia de María Ancalaf le habían robado armas y plantas de marihuana.

“Cuando íbamos llegando, venía llegando también la señora María (Ancalaf) con la Julieta (Pérez) y Richi y dijeron que venían de donde ‘Cacharra’ (46 años) y que él les había dicho que fue ‘el Jani’ el que les robó la marihuana y las armas”, señaló uno de los imputados.

Tras la acusación de ‘Cacharra’, los imputados habrían elaborado un plan para exigirle a ‘el Jani’ (28) que devolviera lo robado. Lo organizado era hacer creer a este último que uno de los vehículos se había estropeado, y como él trabajaba como mecánico, necesitaban sus servicios.

De esta forma, uno de los acusados buscó a ‘el Jani’ y lo llevó al camino San Andrés, en donde el resto del grupo lo esperaba. En ese momento, comenzaron las agresiones del brutal caso.

“Veo que se baja el cabro y en ese momento el Cristofer le pega un cachazo en la cabeza, el Mansilla le pega un palo que pasó rozando e incluso pegó en el auto, y ahí la cabra (Julieta) le tiró el hachazo en la cabeza, pero como con el filo de lado, ya que si se lo hubiese pegado de frente lo mataba”, señaló uno de los imputados a los fiscales.

Llevaron a ‘el Jani’ a un galpón, en donde lo amarraron e interrogaron por el robo de las armas y la marihuana. En medio de agresiones, delató a ‘Cacharra’, quien también era mecánico.

Así detalló uno de los acusados: “Lo agarraron y la Julieta dice que lo lleven a una bodega; en eso sale la María de su casa y les dijo ‘llévenlo pa’ la bodega de atrás’. Ahí llegó el Richy y lo amarraron con unos lazos junto con el Cristofer, y lo llevaron a la rastra para la bodega. Me acuerdo que el cabro iba gritando, y ahí echó a la balanza altiro al ‘Cacharra’”.

La historia dio un vuelco, por lo que el grupo habría decidido capturar también a ‘Cacharra’, no sin antes persuadir aún más a ‘el Jani’.

Según detalló uno de los imputados, los presuntos agresores llegaron a la bodega y golpearon al mecánico: “Cristofer se arrebató pegándole, el Mansilla le daba patás y combos, la Julieta también le dio unas patadas y en ese momento le pone una puñalá en la pierna izquierda con un cuchillo de cocina grande”.

El hecho fue corroborado por la víctima, quien comentó al Ministerio Público las siguientes palabras:

“Me dijeron: sabís con quién te estás metiendo, nosotros tenemos cualquier poder; luego de esto, descubrieron sus rostros y me di cuenta que estaba la Julieta. Esta me cortó el dedo chico del pie con una cuchilla y también me apuñaló la pierna. Igual vi al Nacho, se sumó el Richy y otros tres sujetos que hasta ese momento no reconocí”.

Luego de esto, los secuestrados habrían decidido llevar a ‘el Jani’ al campo de Cristofer, en donde habrían armado un lugar improvisado para continuar el interrogatorio. Sin embargo, el joven mecánico empezó a sufrir cambios de temperatura y problemas respiratorios, por lo que sus captores decidieron “cuidarlo” los siguientes días, cambiándola la ropa, entregándole medicamentos y acercándolo al fuego para que entrara en calor.

Tortura con electricidad y desnudamientos

María Ancalaf habría conversado con un familiar de ‘el Jani’ durante todo el tiempo que estuvo cautivo. De acuerdo a lo declarado a Fiscalía, Ancalaf le habría respondido: “Aquí está, pero lo tienen en otro lado, se perdió un arma y por eso lo tenemos acá, le dimos la confianza, se veía un buen cabro, no hallo qué hacer con él, hasta que aparezca el arma no va a salir de acá, pero está bien, yo no sé si será él, pero quizás otros andan usándolas”.

Ancalaf habría acudido al campo de Cristofer para preguntarle a ‘el Jani’ por qué había robado las armas, a lo que éste le respondió que él no las tenía. En ese momento, la mujer le habría confesado a ‘el Jani’ que ‘el Chacharra’ lo delató, decidiendo el grupo secuestrar al segundo.

“Llegamos al campo, el Richy y el “Jani” bajaron al ‘Cacharra’ de la camioneta. (…) y tiraron al ‘Cacharra’ dentro de la ruka (…). Le sacaron la ropa, y en eso la Julieta agarra un alicate tipo pinza de color amarillo, el viejo tenía la boca abierta”, relató uno de los imputados, señalando que en la instancia, la mujer le habría cortado la oreja al nuevo secuestrado.

Posterior a esto, de acuerdo a los antecedentes de Fiscalía en base a los testimonios de testigos, habrían electrocutado, desnudado, sumergido en agua fría y abusado sexualmente de ‘Cacharra’.

Hasta ese entonces, los captores aún no sabían el paradero de las armas robadas. Sin embargo, no se esperaban lo que ocurrió el día siguiente, ‘el Jani’ logró escapar. ‘El Cacharra’ alertó “¡Peñi, peñi, peñi, se arrancó el Jani!”.

En medio del enojo y ante la posibilidad de que se supiera quiénes estaban detrás de las torturas sufridas por ‘el Jani’, habría ocurrido el homicidio de ‘Cacharra’.

Uno de los testigos indicó: “El Cristofer se enojó, pescó un palo y empezó a apalear al ‘Cacharra’ y le gritaba ‘pa’ qué lo soltaste’ (…). Cuando volví a la choza, ‘Cacharra’ ya estaba muerto, estaba como sentado afirmado en la carpa, pero no se movía, y estaban el Cristofer y la Julieta, y el Cristofer me dice que lo mató, que ‘Cacharra’ le había pedido agua y él tomó una caja de vino que estaba a la mitad y se la puso en la boca y se la apretó y como le entró aire y vino se ahogó y después de decirme eso le pegó un palo y le dijo ‘despierta chuchatumare’”.

El asesinato ya estaba cometido, y el grupo decidió escapar, no sin antes deshacerse del cuerpo. Según lo testificado, se confirma el descuartizamiento y la posterior quema del cuerpo.

“El Cristofer dice que había que quemarlo. Yo empecé a juntar leña nomás. El Mansilla y el Cristofer fueron los que llevaron las partes al fuego para quemarlas, pero no vi cómo lo hicieron. En eso estuvo el Mansilla toda la noche de ese día en el fuego quemando las partes del ‘Cacharra’”.

Después, decidieron lanzar parte del cuerpo del hombre al río.

Los imputados que colaboran con la investigación decidieron escaparse a Temuco y Vilcún, en donde se entregaron a Carabineros . Posteriormente y al pasar los días, el resto de los presuntos involucrados, fueron detenidos.