Una victoria, la primera en este certamen, es lo que buscarán desesperadamente este jueves el chileno Palestino y el colombiano Millonarios para tratar de mantenerse a flote en la carrera por la clasificación a octavos en el grupo E de la Copa Libertadores.

El conjunto árabe es último en la tabla sin unidades, mientras que ‘Los Millos’ están terceros con un punto que sumaron en el empate de la primera fecha ante el ‘Fla’, que es segundo con cuatro y persigue al líder boliviano que tiene seis. Por lo que el salga derrotado este jueves -en el juego que comienza a las 20:00 horas-, se queda prácticamente sin opciones de pase.

🎙️ “Nos vemos en la obligación de conseguir un buen resultado”. La palabra de Pablo Sánchez en la previa del duelo ante Millonarios 🏆#TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/RelgbkQnJe — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) April 24, 2024

El equipo bogotano llega por ello urgido, pero también con las aspiraciones intactas de conseguir un triunfo que le dé esperanza para buscar el avance en el certamen continental con los duelos que le quedan por disputar en casa.

Y lo hace con buen ánimo, en dinámica positiva, tras la victoria importante frente a Deportivo Pereira por 2-1 en la Liga colombiana, que los posiciona para ganarse un lugar en los cuadrangulares finales del torneo local.

Aunque su rival haya perdido sus dos primeros encuentros, el técnico Alberto Gamero entiende que el ‘Tino’ será un contrincante difícil y que derrotarlo requerirá el mayor esfuerzo.

💚🖤❤️ Cinco años de este hermoso recibimiento de Los Baisanos a Palestino: más que un equipo, #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/QQttXmyqWy — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) April 24, 2024

“Vimos el empate 2-2 (con la Universidad de Chile, con dos expulsados). Es un equipo que no es nada de lo que mostró el primer partido ante Flamengo; que va segundo en su liga, que hizo un buen partido en Brasil, a pesar de que perdió, y tenemos que ir convencidos de que es de los equipos buenos en Chile y que hay que sacar un buen resultado”, dijo Gamero a los medios en Colombia.

Millonarios tiene buenas noticias para la convocatoria en la que cuentan con los regresos de Danovis Banguero y Larry Vásquez, tras cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, tendrán la ausencia de Delvin Alfonzo, quien fue expulsado en el partido contra Bolívar.

El lateral derecho es una dura baja para Millonarios, ya que Alfonzo se ha convertido en una pieza fundamental en la defensa del equipo. Ricardo Rosales tomó su lugar en la convocatoria, pero entre las opciones para sustituirlo está Sander Navarro quien ya ha jugado en esa posición.

La realidad de Palestino entre el campeonato doméstico y la Copa es antagónica. Desde que el conjunto del técnico Pablo Sánchez perdió ante Universidad Católica a principios de marzo por la liga chilena encadena siete partidos sin perder que lo ubican en el segundo lugar de la tabla a tres puntos del líder.

Pero en el torneo continental ha caído categóricamente. En su primer duelo de local cayó goleado por Bolívar 0-4 en el estadio El Teniente de Rancagua y en la visita al Flamengo perdió por 2-0.

Ante Millonarios, el cuadro árabe jugará en la ciudad de Coquimbo pues la Conmebol no autorizó el anterior recinto por las condiciones de la cancha. Su sede en Santiago no cumple con los estándares de la competición y no pudo conseguir otro campo disponible en la capital chilena.

“Saliendo de lo que es el torneo local y de lo bien que venimos, nos toca pasar a la Copa Libertadores donde somos conscientes que no hemos logrado los resultados que esperábamos y nos vemos en la obligación de conseguirlos, sobre todo teniendo en cuenta que nos toca jugar nuevamente en condición de local”, aseguró el técnico Sánchez sobre el choque ante Millonarios.

Para llegar a la fase de grupos los ‘Baisanos’ atravesaron dos etapas previas, por lo que el entrenador considera que el cansancio ante la cantidad de partidos les ha pesado. Además, no han tenido contundencia en el ataque.

“Nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender que partimos mal en la Copa Libertadores, no quedamos bien parados de cara al futuro. Trataremos de quedarnos con el triunfo para empezar a ver nuestras posibilidades reales”, dijo Sánchez.

⁠Alineaciones probables

Palestino: César Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez, Misael Dávila; Nicolás Linares, Joe Abrigo, Fernando Cornejo; Bryan Carrasco, Gonzalo Sosa y Pablo Palacio.

Millonarios: Álvaro Montero; Sander Navarro, Alex Moreno, Juan Pablo Vargas, Jhoan Hernández; Larry Vásquez, David Silva; Emerson Rodríguez, Daniel Cataño, Daniel Ruiz; Leonardo Castro.