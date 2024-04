Los Orlando Magic arrollaron este jueves por 121-83 a los Cleveland Cavaliers y reabrieron la serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA, en la que sumaron su primer triunfo tras perder los dos encuentros iniciales jugados en Ohio.

Con el resultado, los Magic ahora están 1-2 abajo aunque podrían igualar la serie con el segundo duelo en casa, pactado para este sábado.

Paolo Banchero dirigió el festival ofensivo de los Magic con 31 puntos y 14 rebotes, apoyado por 24 puntos de Jalen Suggs y 16 de Franz Wagner.

Los Magic desactivaron a los Cavaliers, que apenas tuvieron un 39% en tiros de campo en equipo y solo conectaron ocho triples de 34 intentos.

La mejor marca anotadora de los Cavs fueron los quince puntos anotados por Darius Garland y Jarrett Allen, en una noche en la que Donovan Mitchell no pasó de los 13 puntos.

El cuarto partido de esta serie al mejor de los siete se disputará este sábado, de nuevo en Orlando.

