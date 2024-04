Faloon Larraguibel, en conversación con Austin Palao al interior de Ganar o Servir, se refirió a los duros momentos que vivió el año pasado, como el accidente de tránsito y la agresión que sufrió por parte de su esposo, Jean Paul Pineda.

Según dijo Faloon, desde los 14 años que trabaja en televisión, y ahora, a sus 35 años, decidió entrar a un reality.

“He pasado un periodo de mi vida super duro, desde el año pasado, en diciembre del año pasado casi me maté en un choque y ya después problemas muy de pareja con mi exmarido, muy graves”, relató Larraguibel.

En marzo de este año, el futbolista Jean Paul Pineda fue detenido tras protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar.

El jugador del Santiago City, equipo de tercera división, está acusado de golpear a Faloon en diversas partes del cuerpo, esto en medio de un proceso de separación.

Fue el hijo de ambos quien alertó al conserje del edificio que su madre estaba siendo golpeada, por lo que procedió a llamar a Carabineros.

Motivos de Faloon para entrar a Ganar o Servir

Durante la conversación con Palao, Faloon añadió que "Por eso dije "necesito salir y ser yo", porque, tengo tres hijos, yo digo "cómo voy a andar saliendo si tengo tres hijos", qué va a pensar de mí la gente, no sé, si yo estoy en un bar tomando algo con unas amigas".

"Al final no dejamos de ser personas, hay tiempo para todo", respondió el modelo, a lo que la exchica Yingo manifestó "y por eso te digo que me perdí, no era mujer, no era Faloon, no era mujer, era mamá. Me dejé mucho de lado, estuve muy preocupada por muchas otras personas y me dejé al final".

En ese sentido, Faloon dijo que ingresó al reality para "estar un poco desconectada, estar un poco tranquila, a pensar y reflexionar en todo lo que ha pasado, porque fue una tras otra. Estoy viviendo un día tras otro y estoy cagada de miedo".