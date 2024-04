La ciclista nacional Aranza Villalón se refirió a la polémica por el cupo país a los Juegos Olímpicos de París 2024, apuntando sin filtros contra la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile.

Y es que la deportista sigue lamentando que, pese a brillar en la temporada, su presencia en la cita de los cinco anillos no está asegurada.

Vale recordar que Villalón parecía tener confirmada su asistencia a París luego de ser la mejor chilena en el ranking mundial UCI al 17 de octubre de 2023, pero la Federación cambió los criterios el 2 de diciembre y definió que “en caso de empate o diferencias de puntos poco significativas (10 puntos), se le asignará el cupo en la prueba al deportista que obtuvo mejor resultado en la prueba de Gran Fondo tanto en el Panamericano específico 2023 y Juegos Panamericanos Santiago 2023”. Con esto, era Catalina Soto (con 7 puntos menos que Aranza) la que iba a Francia este año.

Finalmente, tras un recurso presentado por Villalón en la Corte Suprema, ella y Soto deberán enfrentarse en el Gran Fondo del Campeonato Panamericano de Sao Paulo para definir quién estará en París 2024.

“No he tenido ninguna conversación con ella. De hecho, lo he dicho mil veces, la Federación no está entendiendo nada, al contrario, nos está llevando a un punto de conflicto entre corredoras”, lamentó Aranza, en conversación con CNN.

“Poniéndolo en el escenario, ese día será ella contra mí en cuanto a quién pasa primero la meta… A ese nivel. No va a haber ninguna ambición de ir a sacar un logro por el país, sino sobre quién pasa primero la meta”, agregó la ciclista chilena.

Aranza Villalón destroza a la Federación de Ciclismo

Pese a que la rival de Aranza Villalón será Catalina Soto, los dardos de la medallista de bronce en Santiago 2023 apuntan contra la Federación por no regular que el entrenador que estará a cargo de seleccionar a la clasificada dirige, precisamente, a Soto.

“Está enseñando muy malas prácticas a la Cata. Por tener el técnico nacional a su favor te dan todo a tu favor y eso no es así. Deja muy malas señales para las próximas generaciones”, remarcó la deportista.

“En su momento lo dije: Pedro Palma, el técnico nacional, vino a hacer un negocio a la selección nacional, entonces lo que está haciendo es llevarse los corredores al club. En este caso, está favoreciendo a una corredora que él ayuda en todos los sentidos y es algo evidente a ojos de todos”, añadió Villalón.

Luego, la deportista remarcó que “ya basta con las irregularidades. Que el próximo ciclo olímpico sea con una base sólida para todos iguales y que no lleguen en el último momento, después de ya haber hecho los esfuerzos que tenías que hacer durante el selectivo, para que te digan ‘no, ahora las reglas son otras’”.

“Al final, ¿Quién te devuelve a ti todo ese tiempo, esos malos momentos que te hacen pasar? Nadie. Eso ya se vuelve demasiado tóxico, demasiado torturador”, sentenció Aranza.