Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de Arica interceptaron un camión con 16 mil kilos de palta de origen peruano, el que habría ingresado por un paso no habilitado en la frontera norte del país.

La carga ilegal fue avaluada en 80 millones de pesos y fue sacada de circulación con el fin de evitar la propagación de plagas que no se encuentran presentes en terreno nacional.

El decomiso se desarrolló en el kilómetro 65 de la Ruta Internacional 11 CH, cuando funcionarios del SAG visualizaron un camión con su carga de alto tonelaje encarpada, la que al ser revisada dejó al descubierto la gran cantidad de palta oculta.

La directora subrogante del SAG Arica, Agneta Hiche, catalogó el hallazgo de 16 mil kilos de palta como grave, “ya que estos productos no cuentan con permiso fitosanitarios, es decir que ingresan por pasos no habilitados y sin tratamientos para evitar la propagación de plagas que no están presentes en Chile”.

En tanto, la seremi de Agricultura ariqueña, Ana Cecilia Rojas destacó la labor del SAG, y comentó que “estas intercepciones tienen por objetivo evitar la proliferación y propagación de nuevos focos y brotes de plagas cuarentenarias, como es el caso de la Mosca de la Fruta, la que no sólo daña o impacta a la industria nacional del agro, sino que también a la agricultura familiar campesina”.