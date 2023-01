Como una medida para evitar molestar a los turistas que llegan en masa a visitar las playas de la comuna de Antofagasta, el alcalde Jonathan Velásquez, hizo un llamado a la comunidad a no escuchar música con parlantes en los balnearios.

A través de una transmisión en su página de Facebook, el jefe comunal realizó una serie de recomendaciones a la hora de vacacionar en la denominada ‘Perla del Norte’.

En medio de la transmisión solicitó como primer encargo el no utilizar parlantes para escuchar música a alto volumen. “Tu música molesta a las demás personas (…) Yo creo que nadie quiere estar escuchando la música que a ti te gusta”, dijo la autoridad.

“La música que a ti te gusta, escúchala tú no más y no andes trayendo parlantes. Porque para eso yo siento que se crearon los audífonos“, sostuvo Velásquez.

Desde el año 2009 existe una ordenanza municipal que prohíbe “reproducir música de cualquier naturaleza en la vía pública, salvo expresa autorización de la autoridad competente y, en absoluto, el uso de difusores o amplificadores, y todo sonido, cuando pueden ser percibidos por el oído desde el exterior o por los vecinos, causando molestias. El no cumplimiento será calificado como una falta grave”.

Lo anterior se traduce en una multa que podría llegar hasta las 2 UTM, es decir, cerca de $123.538.

Alcalde de Antofagasta solicitó respetar a salvavidas

En la transmisión, el Alcalde además pidió a los veraneantes que “respeten a los salvavidas”. “Son personas que trabajan para la Municipalidad de Antofagasta y que están a cargo de cuidar la vida de todos los que vienen aquí al Balneario”, dijo Jonathan Velásquez.

Además, pidió que “si ven un basurero lleno, llévense la basura. No cuesta nada echarla en una bolsita y buscar un basurero que esté expedito, que esté habilitado“.

En la transmisión a través de su cuenta en Facebook, el jefe comunal reafirmó que “por supuesto, no consumir alcohol aquí en la playa, no fumar. No fumar cigarros, no fumar otro tipo de sustancias. Porque (…) este es un paseo familiar”.

Revisa las declaraciones del Alcalde de Antofagasta: