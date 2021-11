"Te quiero decir que en menos de seis meses o un año, ya tienen ustedes asignados terrenos y eso no se hace nunca. Así que yo espero, lo mínimo, que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, pues no lo hice por ningún otro comité y es un acto irregular. O sea, si la Contraloría me pilla, créeme que me quitan hasta el cargo”, son algunas de las palabras emitidas en el audio filtrado, donde presuntamente un core de Antofagasta ofrecería terrenos a cambio de apoyo político para la reelección.

Se encienden las alarmas en Renovación Nacional. Este lunes se filtró un audio de Whatsapp presuntamente emitido por el actual consejero regional de dicho partido y expresidente del mismo, Guillermo Guerrero, donde estaría ofreciendo terrenos a cambio de apoyo político para la reelección en Antofagasta.

Recordemos que hace pocos días atrás un militante de RN fue detenido por estar relacionado con una banda de narcotráfico. El sujeto desempeñaba funciones en la Delegación Presidencial de la región como supervisor de operadores de drones de vigilancia.

“Yo he entregado harto, y me he echado muchos comités (de vivienda) encima por esto, y casi me voy a Contraloría. Entonces ‘pucha’, espero el apoyo amiga, de verdad que me he jugado mucho el pellejo mío”, son algunas de las palabras emitidas en el audio.

A lo anterior le sigue “te quiero decir que en menos de seis meses o un año, ya tienen ustedes asignados terrenos y eso no se hace nunca. Así que yo espero, lo mínimo, que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, pues no lo hice por ningún otro comité y es un acto irregular. O sea, si la Contraloría me pilla, créeme que me quitan hasta el cargo”, se escucha en el registro de la investigación realizada por el medio Timeline Antofagasta.

A raíz de este audio, diversos parlamentarios de la zona han anunciando la solicitud de una investigación formal a la Contraloría General de la República.

Una de ellas fue la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien dijo “Impresionante la falta de escrúpulos de RN (…) basta de la política miserable de Renovación Nacional que se sigue aprovechando de las necesidades de las personas para su propia conveniencia”.

Asimismo, el senador Pedro Araya (IND) escribió en su cuenta de Twitter “¿Tenemos una nueva Alejandra Bravo? La derecha estaría ofreciendo viviendas y terrenos a cambio de votos en #Antofagasta. Urge que el Core Guillermo Guerrero, mano derecha de Paulina Núñez, diga si es cierto este audio. Mientras, pediremos a

@contraloriacl que investigue”.

El hecho ha generado polémica en Antofagasta y particularmente por miembros del partido Renovación Nacional, donde en una entrevista televisada, la actual core y miembro de RN, Katherine San Martín anunció su retiro de Renovación Nacional producto de estos hechos que siguen involucrando a este partido.

Oficio del gobernador regional

Por este suceso, el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, ofició a la Contraloría General de la República para que investigue y eventualmente sancione al consejero regional, Guillermo Guerrero, luego de difundirse un audio en donde la autoridad da cuenta de supuestas gestiones realizadas al margen de la ley para la adjudicación de terrenos para viviendas fiscales.

El hecho se da a conocer a días de las elecciones, en donde Guerrero busca ser nuevamente electo y por la cual, en el audio, buscaría apoyo en los comités de vivienda.