Corte de Santiago rechaza recurso contra dictamen de Contraloría sobre confianza legítima

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado contra el dictamen de la Contraloría General de la República que establece nuevos criterios para la aplicación del principio de confianza legítima a funcionarios públicos, el cual indica que esta confianza operará a partir de los cinco años de contrato. El fallo, emitido por la Séptima Sala del tribunal de alzada, deja sin efecto la orden de no innovar decretada previamente. La controversia surgió cuando la fundación Fuerza Ciudadana presentó el recurso en representación de dos funcionarios municipales a contrata de La Cruz, quienes fueron desvinculados del municipio. El tribunal destacó que el recurso de protección no tiene carácter declarativo y rechazó la acción al no encontrar un actuar ilegal o arbitrario por parte de la Contraloría. Por lo tanto, se resuelve el rechazo del recurso y la anulación de la orden de no innovar, poniendo fin a la discusión sobre la confianza legítima en el ámbito público.