Luego que en medios argentinos vincularan a la criptomoneda $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei con la Fundación Faro, donde Axel Kaiser figura como subdirector, el abogado desmintió esa información y aseguró que él tiene un rol netamente académico en la organización.

En un verdadero escándalo derivó la publicación que realizó por sus redes sociales el presidente de Argentina, presentando la criptomoneda que tenía por objetivo impulsar emprendimientos. No obstante, causó millonarias pérdidas a quienes la adquirieron.

Es en medio de eso que en el país vecino se vinculó al creador de $LIBRA con Mauricio Novelli, cercano a Agustín Laje, jefe de la Fundación Faro, entidad que en su página web presenta a Kaiser como subdirector.

Ante eso, Axel Kaiser indicó en CNN que él no es subdirector, sino “un académico asociado, y mi rol no es nada más de contenido. Yo no soy subdirector y no tengo ninguna responsabilidad administrativa ni financiera. Lo único que hago son cursos”.

“No hay ninguna evidencia, cero, que hay una relación directa entre la Fundación y el proyecto $LIBRA”, aseveró y recalcó que es la justicia la que debe establecer si existió o no un fraude.

“No hay ninguna evidencia de que la fundación esté metida en operaciones de la criptomoneda”, insistió.

“La fundación es independiente del presidente y del gobierno. Es una fundación que no se financia con recursos públicos, es financiada enteramente con aportes de privados”, explicó, descargando cualquier vínculo con la criptomoneda.

Axel Kaiser vincula polémica de la cripto con “una operación de la izquierda”

Sobre el accionar de Milei, el abogado descartó que el mandatario argentino se aprovechara de su cargo. “Lo que ocurrió sí fue un error y obviamente el presidente Milei lo reconoció, fue una ingenuidad de su parte”, estimó.

A su juicio, lo ocurrido “es una operación de la izquierda corrupta y ladrona argentina, con la izquierda corrupta y ladrona chilena, para tratar de enlodar a partir de un error, que no se puede discutir, a gente que es perfectamente honesta”, aludiendo a Milei y su gobierno.

Tras la entrevista, Axel Kaiser usó sus redes sociales (X) e informó que evaluará acciones legales contra CNN por vincularlo con la criptomoneda. En concreto, apunta a que eso es para “afectar a mi hermano”.