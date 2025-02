El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió este jueves a los distintos nombres que han surgido de cara a una carrera presidencial. En ese sentido, aseguró: “Digamos la verdad, Johannes Kaiser no va a ser Presidente de Chile”.

En conversación con CNN Chile Radio, el legislador partió valorando el potencial de la candidata de RN y la UDI, asegurando que ve “un escenario más difícil en tener un parlamento para Evelyn Matthei, (a) que gane Evelyn Matthei. Porque el potencial que tiene va a permitir que ella gane las elecciones”.

Tras eso, abordó una posible primaria en la derecha, lamentando que José Antonio Kast y Johannes Kaiser no estén dispuestos a participar en dicha instancia. Así, dijo que es un “suicidio político” que Republicanos no quiera pactar un acuerdo en parlamentarias, y respecto a Kaiser, le quitó credenciales para alcanzar la presidencia.

“Yo creo que Kaiser está muy bien ubicado hoy día, de acuerdo a sus adherentes. Pero digamos las cosas como son, Kaiser no va a ser Presidente de Chile. Él lo que está haciendo es una jugada de mucha habilidad, de posicionarse como el líder, reemplazar a José Antonio Kast y fortalecer a su nuevo partido”, sostuvo.

“Hoy día, más allá de las encuestas, hay un gran trecho entre donde está Evelyn Matthei y donde están los otros candidatos. Si hay una segunda vuelta, yo lo que puedo decir es que Kaiser solo le quita votos a Republicanos y a José Antonio Kast”, agregó.

Moreira por eventual candidatura de Michelle Bachelet

Finalmente, respecto a los posibles candidatos del oficialismo, Moreira señaló que “la izquierda no tiene ningún liderazgo”. No obstante, respecto a Bachelet, dijo que “es la mejor candidata que pueda tener la izquierda, porque no tienen otro”.

“Ella asume un riesgo muy grande, que después de su trayectoria, termine su carrera política derrotada por Evelyn Matthei.(…) Indudablemente puede ser mas competitiva de los que tienen”, señaló.

“Hoy, si la elección fuera el próximo domingo, la Presidenta de Chile sería Evelyn Matthei”, cerró.