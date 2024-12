Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó una amenaza de tsunami en las costas chilenas tras el terremoto de magnitud 7.3 registrado en Eureka, Estados Unidos, esta tarde. El sismo, localizado a 73 km al SO de la ciudad estadounidense, no generó daños ni víctimas fatales hasta el momento. El SHOA confirmó que las características del temblor no reunían las condiciones para afectar las costas chilenas.