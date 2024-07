Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, fue denunciado ante la comisión de Ética del máximo tribunal por la presunta filtración a su hija, la jueza Graciel Muñoz, de un fallo que incidía en la compra de departamentos.

Esta acción fue realizada por el abogado Marco Antonio Fuentes, que representó a la inmobiliaria Fundamenta.

Esta situación se da medio de las investigaciones que se están llevando a cabo en contra de distintos jueces de la Corte Suprema, por supuesto tráfico de influencias tras la filtración de chats de WhatsApp.

Fuentes presentó un escrito respecto a conversaciones entre la hija del juez y su ejecutiva inmobiliaria, en donde le habría pedido recuperar los abonos de un proyecto, puesto que conocía con anterioridad el resultado de la sentencia del caso en el que estaba involucrado su padre.

“Graciel Muñoz le señala a Valentina Riquelme (ejecutiva de Inmobiliaria Fundamenta) que ‘este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema"”, se precisa en el escrito.

Denuncian ante comisión de Ética de la Suprema a ministro Sergio Muñoz

Cabe recordar que en diciembre de 2022, Fundamenta ya había presentado un recurso para inhabilitar a Sergio Muñoz en un caso que involucra al proyecto Egaña Comunidad Sustentable. Este complejo inmobiliario de US$ 300 millones ha estado detenido desde abril de ese año por decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana.

Fundamenta interpuso un recurso de implicancia contra Muñoz, argumentando que el juez poseía intereses personales en el caso debido a que su hija, la jueza Graciel Muñoz, firmó una promesa de compra de dos departamentos en el proyecto.

Dentro de los escritos presentados por Fuentes se encuentra una declaración notarial de Riquelme, donde comenta que Graciel Muñoz adquirió cuatro departamentos y que luego le pidió retrotraer la compra y trasladar sus abonos a otros dos inmuebles.

“Yo le expliqué que eran dos proyectos diferentes y que Eco Irarrázaval estaba a punto de escriturarse y que lo que pasaba en particular con el proyecto Eco Egaña no afectaba a otros proyectos, y que por lo demás era muy factible, se pudiera reiniciar pronto. Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento ella me señaló: ‘Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto"”, manifestó.

Cabe mencionar que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, deberá definir el curso de la acción presentada en la Comisión de Ética.