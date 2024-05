Desde el Gobierno, en voz de la ministra Camila Vallejo, se sumaron a los cuestionamientos al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, tras sus declaraciones contra el presidente Gabriel Boric.

Fue desde Madrid, específicamente durante su participación en un encuentro organizado por el partido ultraconservador español VOX, que el republicano aseguró que “en Chile nos gobierna un travesti político”.

Agregando, entre otras cosas, que el mandatario “es un travesti político que prometió que su Gobierno sería la tumba del neoliberalismo, y ahora como presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico”.

Gobierno responde a Kast por dichos de “travestismo político”

Sobre eso, la ministra sostuvo que “es conocida la crítica transversal que tuvo sus dichos, desde sectores de izquierda está sectores de derecha. Eso da cuenta del rechazo a esa forma de expresarse hacia un Presidente de la República desde el extranjero”.

A la vez, Vallejo comentó que “es claro que estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo. Vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultra derecha del mundo”.

“Hemos visto es mismo tono y esta misma forma hacer política en otro liderazgo, movimientos de la ultraderecha. Por lo bajo, antipatriota”, agregó la secretaria de Estado.

Em la misma línea, la ministra fue consultada por una antigua publicación del presidente Gabriel Boric en la que utilizó el concepto “travestismo político”.

“Qué vergüenza las declaraciones de (Francisco) Vidal cuando dice que hay que ‘cerrar los ojos’ cuando se pide plata a empresas como SQM. Travestismo político que da asco”, escribió el jefe de Estado en X cuando era diputado.

Sobre eso, Vallejo aseguró que es “incomparable, no estamos hablando un ataque personal sino que una forma de política”.

Y “no estamos hablando de un Presidente de la República de tu propio país, a quien criticas desde el extranjero”, cerró.

Monsalve: “No le hace bien a la política ni al debate público”

En la misma línea, el subsecretario Manuel Monsalve dijo no le gusta entrar en ese debate “porque no me parece que sea un lenguaje propio de quienes cumplen funciones públicas y, sobre todo, de quienes aspiran a conducir al país”.

“No me gusta ni darle importancia a un lenguaje que yo creo que no le hace ni bien a la política, no le hace bien al debate público, no lo resuelve ningún problema a los chilenos y solo tensiona el ambiente político”, dijo.

Finalmente, “quiero volver a insistir que los desafíos que en el país, requieren colaboración, requieren unidad y requieren altura de miras”, concluyó.