Miembros de la agrupación de exconscriptos de la sexta región, de Machalí, específicamente, llegaron hasta las afueras del Palacio de La Moneda y se encontraron de frente con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Ellos le plantearon sus demandas, indicándole que habían sido vulnerados en sus derechos desde el año 1973, cuando inicia la dictadura, hasta el año 90′.

Así también empatizan con la situación que actualmente están viviendo los conscriptos del Ejército, y que ellos incluso vivieron peores vejaciones.

Es por ello que solicitan al Estado que se haga parte y cargo de la reparación para ellos.

El ministro Marcel los escuchó y posteriormente se dirigió a su oficina en el Ministerio de Hacienda.

El presidente de la agrupación y coordinador nacional, Francisco Ortiz, manifestó que fueron “torturados en la dictadura, tal como fueron torturados estos jóvenes ahora… teníamos 17 años cuando nos encerraron en el cuartel, nos abandonaron… fuimos violados también, nos ponían corriente en los testículos, en las narices, en el ano”.

“Y ahora estamos botados, estamos abandonados, mire cómo estamos, no podemos trabajar. No tenemos pensión, no tenemos nada”, añadió Ortiz.

Destacando que lo que esperan del Gobierno es “una indemnización por daño físico y psicológico, que nos den una pensión y salud”.

Al preguntarle si los han recibido, Francisco dijo que “solo el ministro de Justicia, Luis Cordero. El ministro dice que van a trabajar en el tema, pero estamos botados igual”.

“Ahora traigo unos oficios para la ministra Carolina Tohá, le he mandado cuatro oficios, no me ha respondido ninguno. El Presidente, le he mandado tres, tampoco me ha respondido”, precisó el presidente de la agrupación.