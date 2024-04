"Lo que me corresponde es velar porque se entrega adecuada y oportunamente la información", dijo la ministra Ximena Aguilera respecto al contrario del Minsal y el abogado Luis Hermosilla en 2022.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al contrato entre su cartera y el abogado Luis Hermosilla durante el pasado año 2022.

Fue específicamente en junio del año antes mencionado que el Minsal contrajo un contrato con el abogado para pagarle cerca de 10 millones 778 mil pesos, a costas de que él habría defendido al exministro Enrique Paris en una acción judicial que se había presentado.

Ante eso, la secretaria de Estado dijo que “fue un contrato que se hizo en el gobierno anterior, que nosotros le entregamos hoy día mismo el oficio a la comisión investigadora” de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“A nosotros se nos requirió sobre la información y fue un contrato que se hizo, entiendo, para la defensa del (ex)ministro Paris. Nosotros simplemente tenemos que cumplir con la obligación del comité investigador y entregar los antecedentes. Simplemente son los antecedentes que hay”, dijo.

A lo anterior, Aguilera agregó que “eso no significa que sea algo necesariamente que tenga alguna connotación, simplemente es entregar los antecedentes para que lo analice la comisión investigadora”.

En este caso, dijo la autoridad, “apoyé que se entregara rápidamente el oficio, pero no he tenido tiempo de estudiarlo en detalle”.

Respecto a los pagos, “es un abogado de la plaza. O sea, en el fondo, el ministro o la administración anterior habrá considerado que requería su servicio”.

“Yo no me puedo poner ahora en la situación del Comité investigador porque estamos en en otras circunstancias (…) lo que me corresponde es velar porque se entrega adecuada y oportunamente la información y eso fue lo que hicimos”, cerró.