Durante la jornada del lunes, el diputado Rubén Oyarzo presentó su renuncia al Partido de la Gente, y este martes apuntó tanto a la directiva del PDG como al excandidato presidencial, Franco Parisi.

Fue en conversación con T13 En Vivo que el parlamentario dijo que “yo me retiré del Partido de la Gente porque no hay un proyecto político, porque hay una mala organización dentro del partido, la directiva secuestró al Partido de la Gente. Existe un líder que viene a hacer turismo político y que en realidad no hace el trabajo, que corresponde políticamente hablando y, además, hay negocios y chantajes dentro del partido”.

“Yo no quiero estar en el Partido de la Gente, no me representa, y por eso prefiero tomar el camino independiente, trabajando en el terreno, trabajando en los temas de seguridad, trabajando por el Hospital de Lampa, y ese es mi objetivo”, manifestó Oyarzo.

Al preguntarle por las responsabilidades del mal momento que vive el partido, el diputado se dirigió a “Franco Parisi y la directiva nacional actual, que no está ni siquiera validada por el Servel, donde hay una demanda que presentó la diputada Medina, la cual yo respaldo. Hay muchos antecedentes que explican mi decisión de retirarme del partido”.

Cabe mencionar que además de Oyarzo, Yovana Ahumada, Víctor Pino y Roberto Arroyo, quienes fueron electos por el PDG en 2021, dejaron hace un tiempo el partido.