Durante la jornada de este lunes, se dieron a conocer los resultados de la encuesta “Chile Nos Habla” sobre salud, la cual es realizada por la Universidad San Sebastián.

El sondeo se llevó a cabo entre el 11 y el 18 de marzo de este año, a siete meses de la primera encuesta que abordó esta temática.

En esta línea, se evidenció que un 82,2% de los consultados muestra preferencia a que cada persona decida quién administre sus cotizaciones de salud, y el 90% cree que es “bastante o muy importante” poder elegir dónde atenderse y con qué profesional de la salud hacerlo.

Ante el escenario en que “el Estado debe decidir quién administra la cotización de salud”, un 29,5% está de acuerdo, mientras que un 65,1% está en desacuerdo.

Respecto a la importancia que tiene poder elegir el consultorio o centro médico donde atenderse, el profesional de salud, el hospital o clínica, el establecimiento de toma de exámenes y la entidad (pública o privada) que administre sus cotizaciones, todas tienen más de un 90% de las preferencias al juntar las opciones “muy importante” y “bastante importante”.

En tanto, un 65% se mostró de acuerdo por un sistema mixto, es decir, la mezcla entre entidades privadas y estatales, y un 30% en desacuerdo.

Atención con prestador público y privado

Los encuestados que se atendieron en un prestador público en los últimos 12 meses muestran menores niveles de satisfacción (% satisfecho + muy satisfecho), por ejemplo, para: disponibilidad de horas de atención (26,5%), tiempo de espera para ser atendido (29,6%) y respuesta a su necesidad (39,1%) que quienes se atendieron en prestadores privados.

Mientras que quienes dijeron haber recibido atención en un prestador privado, estas proporciones son 66,8% en “disponibilidad de horas de atención”, 61,9%, en “tiempo de espera para ser atendido” y 70,4% en “respuesta a su necesidad”.

Al preguntarles “¿cómo evaluaría en términos generales la calidad de atención de Fonasa y las Isapres?”, entre los que son usuarios de cada una, ambos declaran niveles similares de satisfacción, con 48,8 y 49% manifestando que es buena o muy buena, respectivamente.

Fallos de la Corte Suprema

En cuanto a los efectos de los fallos de la Corte Suprema, independiente de si las personas conocen su contenido, 27,7% piensa que tendrán efectos negativos en el sistema de salud, 28,5% que no tendrán efectos y un 19,5% cree que tendrán efectos positivos.

Al consultarle por el conocimiento del proyecto de ley del gobierno que busca implementar los fallos, un 26,7% dice conocerlo, mientras que un 73,3% señala lo contrario.

En relación a qué debería hacer el Gobierno en la tramitación del aludido proyecto de ley, la opción que se presenta con más menciones, puesto que se podía elegir más de una, es la de abrirse a modificaciones para buscar un acuerdo con los distintos sectores (44,1%), y le sigue el considerar la propuesta de los expertos convocados por el Congreso (33,5%).

Aquí, un 11,9% de las personas prefiere aprobar el proyecto como está, y el 6,5% preferiría no aprobar el proyecto. Un 29,1% no sabe o no responde.