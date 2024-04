Sin duda alguna, la miniserie ‘Bebé Reno’ (Baby Reindeer, en inglés) se convirtió en todo un fenómeno de audiencia en Netflix. Una historia basada en hechos reales que vivió el protagonista y director del programa, el actor Richard Gadd (Donny Dunn), quien enfrentó en carne propia el duro acoso de la verdadera Martha Scott.

Dado el inquietante relato que expone la producción, varios espectadores quedaron incrédulos al enterarse que todos los personajes y hechos realmente ocurrieron. Por tal motivo, usuarios de internet escudriñaron en redes sociales y dieron el supuesto perfil de la real Martha Scott, la acosadora de ‘Donny’.

Vale mencionar que en ‘Bebé Reno’, Gadd relata parte de calvario que sufrió durante tres años por parte de una mujer que conoció en un pub de Londres en 2015. La acosadora le envió más de 41 mil correos, cientos de horas de mensajes de voz y objetos variados, incluyendo un reno de juguete.

¿Cuál es la identidad real de ‘Martha Scott’?

En la vida real, Richard logró únicamente una orden de restricción contra su acosadora, quien nunca ingresó a la cárcel. De hecho, el actor escocés decidió no enviarla a la cárcel, ya que creía que requería asistencia y que el sistema no había cumplido con su deber de proporcionársela.

Para muchos, el paradero de ‘Martha’ es un completo misterio, dado que el director de la serie optó por proteger la identidad de los personajes que aparecen en la producción. Sin embargo, intrigados por su historia, los seguidores de la miniserie dieron con la supuesta identidad de la mujer.

De acuerdo con medio The Sun, el nombre real de la antagonista de la trama sería Fiona Harvey (cuyo apellido de soltera era ‘Miur’), una mujer escocesa de 58 años que en el pasado fue acusada de acosar a reconocidas figuras de la política británica, tal como se relata en la serie.

Harvey cruzó caminos con el difunto diputado de Glasgow, Jimmy Wray, y su esposa Laura, mientras era ex miembro del Partido Laborista. Laura le ofreció un puesto de aprendiz en 1997 en la firma legal McPhail Lawrence Partnership, pero la despidió rápidamente debido a su comportamiento inapropiado.

Tiempo después, Wray denunció que fue acosada por Fiona, quien supuestamente la amenazó con visitas no deseadas y llamadas perturbadoras. La situación llegó a tal punto que la esposa del exdiputado británico tuvo que tomar medidas legales, obteniendo un interdicto provisional para evitar el contacto con ella, detalló The Sun.

De hecho, tras alcanzar los primeros puestos de audiencias en la plataforma de streaming, los seguidores de la serie dieron con las cuentas en redes sociales de la supuesta mujer que inspiró el personaje de ‘Martha’.

@MrRichardGadd your tweets cheer me up. ive not been able to get into hawley past three saturdays.your timeline is good! — Fiona Harvey (@FionaHarvey2014) June 12, 2014

@MrRichardGadd my curtains need hung badly — Fiona Harvey (@FionaHarvey2014) September 23, 2014

The real life Martha (Fiona Harvey) from the Netflix Series ‘Baby Reindeer’ .

I lost it at asions 🤣#BabyReindeer pic.twitter.com/5Vm3m9rLXQ — Tharshi Shiv (@Nathanshiv21) April 22, 2024

The real life Martha (Fiona Harvey) from the Netflix Series ‘Baby Reindeer’ .

Fiona Harvey’s tweeted ‘hang my curtains’ to Richard Gadd….pretty conclusive. Indeed she had an iPhone 🤣 #babyraindeer pic.twitter.com/rxn3V3yPKn — Tharshi Shiv (@Nathanshiv21) April 22, 2024

La mujer tras la acosadora de ‘Bebé Reno’ alzó la voz

Tras el éxito de la serie en Netflix, diversos medios británicos publicaron declaraciones de la mujer que inspiró el personaje interpretado por la actriz Jessica Gunning. Dejando su nombre en el anonimato, la fuente reveló que ha recibido “amenazas de muerte y abusos de los seguidores de Richard Gadd”.

En una entrevista con Daily Mail, la mujer- cuya identidad fue resguardada- expresó que Gadd “ahora usa a Baby Reindeer para acosarme. Yo soy la víctima. Ha escrito un maldito programa sobre mí”.

Respecto a la actriz que la encarnó en la trama, la mujer dijo: “Se parece un poco a mí después de que gané cuatro stone (el equivalente a 25 kilogramos) durante el confinamiento, pero en realidad no soy poco atractiva”.