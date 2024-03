Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la acusación de la viuda del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien acusó que ninguna autoridad se ha comunicado con ella.

Recordemos que tras el secuestro, el cuerpo de Ojeda Moreno fue encontrado bajo un bloque de cemento en una toma de Maipú. Ahora, en conversación con CNN Chile, la viuda comentó que “ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo”.

“Nadie, la municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces yo no lo acepté”, complementó.

Monsalve responde a viuda de Ronald Ojeda Moreno

Desde el Gobierno llegó la respuesta. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo efectivamente es así, “pero quiero recordar el contexto en el que se produce este lamentable y grave hecho”.

“Es un contexto donde se acusa al Gobierno prácticamente de colaborar entregándole información eventual al Gobierno venezolano para una operación de inteligencia”, complementó.

Agregando “entonces creo que es bien importante recordar el contexto que se dio en el país para también entender por qué sí o por qué no se tomó contacto con la familia”.

A continuación, Monsalve sostuvo “yo por lo menos no he tomado contacto con la familia de manera directa. Lo que nos importa, quiero reiterarlo, el Gobierno ha estado disponible a algo que creo que es el punto central para la familia”.

Lo anterior, en concreto, que “desde el primer minuto hemos tomado todas las decisiones necesarias que están dentro de las facultades para colaborar a que el proceso de investigación permita determinar los responsables y las motivaciones de este lamentable asesinato”.