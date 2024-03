La viuda del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, dio una entrevista la noche de este lunes, donde indicó que ninguna autoridad chilena se ha comunicado con ella tras el asesinato de su esposo, pese a las circunstancias en que murió y a su estatus de refugiado.

En entrevista con CNN Chile, la mujer fue consultada si alguna autoridad chilena se había contactado con ella tras el crimen del que su marido fue víctima, asegurando que nadie le ha hablado.

“Ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo (…) Nadie, la municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces yo no lo acepté y por eso es que se pidió ayuda, se pidió ayuda

económica para lograr costear algunos gastos”, señaló.

Sobre la noche en que su marido fue secuestrado, explica que fue después de las 03:00 horas, que los hombres llegaron diciendo que eran PDI, pero que evitaban decir más palabras, hasta que se enojaron y notó su acento venezolano

“Yo me quedo en la puerta viendo a los hombres y a mi esposo, yo estaba gritando tanto y tan fuerte que todos los vecinos se despertaron yo le daba golpes a la pared y gritaba, pero el hombre al ver que estaba haciendo mucho escándalo me apunta en la frente así y me dice

cállate. Mónica Rincón: ¿Te pone una pistola? Viuda de Ronald Ojeda: “Me pone la pistola así en la cabeza y me dice cállate. En ese momento mi esposo me dice quédate tranquila y yo me quedo callada, en ese momento ellos salen del departamento y un vecino abre la puerta cuando ellos estaban en el pasillo y ellos gritan PDI, PDI, pero yo de adentro sigo dando golpe y grito ‘no son PDI, no son PDI’. Claro, los vecinos

intentaron pedir ayuda a la recepción, pero no podía porque en la recepción había otro, otro disfrazado de detective que tenía como reprimido al conserje y le decía que no podía contestar llamadas ni hacer llamadas y esta persona fue la que le mostró el la supuesta orden para entrar al departamento”.

Asimismo, explicó que los secuestradores sabían el lugar donde vivían y cómo llegar desde recepción al departamento, pues ingresaron y ante el conserje se presentaron como detectives e ingresaron rápidamente.

“El conserje me cuenta a mí que ellos llegaron de una forma así como muy, como muy fuerte. Entran y muestran la hoja y de una vez pasan, o sea, no, ni siquiera al conserje le dio tiempo de revisar qué decía o de pedirles una identificación, nada. Entonces ellos de una vez pasaron y ya tenían la dirección exacta del departamento, porque estas personas ni siquiera dudan en girar hacia la izquierda cuando salen del ascensor, ellos ya sabían dónde estaba nuestro departamento, entonces quiere decir de que ya tenían eso muy bien planeado, qué pasa, el que estaba en la recepción me dice ‘yo te aseguro que el que me mostró a mí la orden era chileno"”, aseguró la viuda.