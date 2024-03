La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó el tema de la reforma de pensiones y la forma en que la ruptura del acuerdo administrativo impacta su tramitación.

“El tema de las pensiones ha sido un tema difícil de resolver, sin embargo, hoy día, en el cambio de la presidencia de la Comisión de Trabajo del Senado, donde asume el senador (Iván) Moreira, se manifestó un clima que busca poder concluir en un acuerdo que nos permita sacar la reforma previsional”, precisó la secretaria de Estado.

En este sentido, Jara dijo que para eso “el Gobierno ha solicitado que los plazos lleven a una votación en general de la idea de legislar, a mediados del mes de abril, con el objetivo de que a partir de ese momento se puedan revisar las indicaciones -en particular- que puedan tener una mayoría suficiente para convertirse en ley”.

“El proceso de la discusión legislativa en el Senado hace que primero se vote la idea de legislar, no los contenidos en particular. Por tanto, la invitación del Gobierno, y la propuesta que le ha hecho a las y los senadores, es que esta votación de quienes quieren que haya una reforma previsional en el país, se comprometa para mediados del mes de abril, a fin de poder ir avanzando y tener tiempo suficiente para buscar los acuerdos particulares en aquellos temas en los que todavía no encontramos una posición común”, argumentó la líder de la cartera de Trabajo.

Reforma de pensiones

A Jara se le consultó, desde el punto de vista político, por la conformación de la Comisión de Trabajo y de Hacienda y cómo evalúa, además, lo que ocurrió ayer con el acuerdo de administración.

“En relación a la composición de la Comisión, tanto de Trabajo como de Hacienda, si bien el Ejecutivo no tiene una mayoría, lo cierto es que para que el proyecto se convierta en ley, dado que requiere un quórum alto, igualmente, esta es una conversación que tiene que llevarse con la oposición”, señaló la ministra.

Recalcando que ahora “hay una responsabilidad de quienes conducen, en que este proceso pueda llegar a buen término y, en particular, del senador Moreira”.

Respecto a si conversó con Moreira, Jara dijo que “hemos tenido una conversación hoy día en el marco de lo que se expuso, donde el senador ha señalado una voluntad de intentar construir ese acuerdo. Pero, sin duda, en el detalle estaba lo más preciso en lo que tenemos que concordar, porque para nosotros hay algo que es sumamente importante, que es que las pensiones no solamente suban en el futuro, sino que también suban hoy día para el millón y medio de pensionados”.

“Y para eso se requiere un seguro social. Por tanto, sin seguro social, aquí las pensiones no van a subir a 1 millón y medio de personas que están esperando”, aseguró la secretaria de Estado.

Cabe mencionar que tras asumir la presidencia de la Comisión de Trabajo del Senado, Iván Moreira le entregó un regalo a la ministra Jara. Se trata de una caja con dulces árabes.

Rol del senador Moreira

En cuanto a los acuerdos, Jara dijo que “es súper importante mantener, en primer lugar, los acuerdos que se puedan adoptar, sostenerlos en el tiempo. Por eso para nosotros es importante que este proyecto avance rápidamente”.

“Lo digo porque la Cámara de Diputados, cuando se discutió este proyecto de ley, se hicieron un sinnúmero de acuerdos en torno a mesas técnicas, mesas políticas que finalmente no cursaron, porque en definitiva, lo que dijo la derecha el primer día en la Cámara de Diputados, que se oponía al proyecto de ley, terminó siendo lo que dijo 14 meses después, sin mover un ápice su posición”, manifestó la autoridad.

A raíz de esto, toman “como un gesto de lo que corresponde lo que el presidente de la comisión ha señalado y, más allá de las diferencias políticas, tanto el respeto por los acuerdos como el respeto entre nosotros, es algo que nunca se debe perder de vista”.

De cara a las futuras votaciones en la Sala y si es que ve alguna novedad en que los senadores de Demócratas ahora estén votando con la oposición, Jara cree que ha quedado claro “el cambio político que ha hecho Demócratas. En su derecho están de pasar a una alianza con la derecha, y nosotros tenemos un mayor desafío en tratar de ahora convencer aún a más senadoras y senadores para efecto de poder aprobar el proyecto de reforma. Es una tarea que no es fácil, pero este es el Parlamento que Chile eligió y en ese contexto es donde tenemos que construir ese acuerdo”.