Diputados de la comisión investigadora del caso Convenios calificaron como “graves” las declaraciones del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva, quien señaló que el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, omitió información de Democracia Viva al presidente Gabriel Boric.

Según su versión, el informe que daba cuenta de la situación de los convenios -que fue enviado a La Moneda antes de que se destapara el caso- habría llegado a manos de Crispi.

Rubén Oyarzo acusa a Miguel Crispi de mentir

“Independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas”, dijo Contreras.

Desde que se destapó la polémica, el Gobierno ha respaldado a Miguel Crispi, quien ha estado en el centro de las críticas de la derecha y un sector oficialista.

El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, que también formó parte de la comisión investigadora del caso Convenios, apuntó directamente al Ejecutivo y aseguró que es “grave” que Miguel Crispi se mantenga en el cargo y no asuma responsabilidades.

Es grave que Miguel Crispi (…) no asuma ninguna responsabilidad por haber mentido a la opinión pública y a la comisión investigadora que investigó estos hechos”, afirmó.

¿Qué rol cumplió la tía de Miguel Crispi?

Sobre el interés particular para concretar un convenio con Democracia Viva, en la entrevista, Carlos Contreras apuntó a Verónica Serrano, la tía de Miguel Crispi que -en ese entonces- se desempeñaba como jefa del programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.

“No existía ningún interés particular por trabajar con ninguna organización”, afirmó Contreras, y aseguró que hubo una exigencia por parte de Serrano para acelerar el proceso de tramitación de los convenios.

Al respecto, el diputado del PPD, Raúl Soto, indicó que las declaraciones de Contreras dan cuenta de que aún hay mucha información que no se ha dado a conocer y apuntó a las responsabilidades políticas del caso.

“Es evidente que no se ha aclarado del todo cuál fue el rol que efectivamente jugaron Miguel Crispi y su tía en el caso Convenios y por qué ocultaron información al presidente Boric y al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Porque de ser así, no entiendo como aún no se han asumido todas las responsabilidades políticas, y Miguel Crispi continúa en el Gobierno”.

En Revolución Democrática, partido en el que milita Miguel Crispi, indicaron que las declaraciones de Contreras -expulsado de RD- “no aportan ningún antecedente nuevo a la Fiscalía”.

El presidente de la colectividad, Diego Vela, señaló que “la causa vinculada al ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, ya no está vinculada al caso Democracia Viva”, sino que a una querella presentada por dos diputados del Partido Republicano.

Más reacciones a los dichos de Contreras desde la cárcel

En la entrevista con La Tercera, el exseremi también insistió en su inocencia, asegurando que “no ha robado nada” y que tampoco ha hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos.

Además, expresó que -a su juicio- ha sido utilizado para “encubrir errores e irregularidades de terceros”. Sobre ese punto, la diputada independiente, Yovana Ahumada, acusó a la ex autoridad de buscar desmarcarse del caso.

Desde el oficialismo, la diputada del Partido Comunista, Carolina Tello, enfatizó en la importancia de que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público continúe con celeridad, señalando que -más allá de las declaraciones que puedan hacer distintas personas- es relevante esperar los fallos de la Justicia.

En tanto, según informó El Mercurio, antes de que termine febrero se reactivaría la arista donde es indagado el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y ambos declararían, como solicitaron diputados del Partido Republicano que se querellaron en contra de ambos.