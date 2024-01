La expresidenta Michelle Bachelet cerró la puerta a una nueva candidatura presidencial, argumentado que “es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”.

Luego de su aparición en la campaña del En Contra de la propuesta constitucional, comenzaron las especulaciones sobre una eventual tercera candidatura a La Moneda, lo que fue descartado por la exmandataria.

“Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos, no me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno. Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”, indicó en Canal 13.

Bachelet calificó lo anterior como “hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”, reforzó.

Asimismo indicó que “en mi vida, yo no he buscado lo que he tenido que hacer, a mí me ha llegado. Yo nunca pretendí ser ministra, Presidenta de la República, ni pretendí ser ONU Mujeres, ni nada, me lo ofrecen y yo digo: ‘ya, sí, bueno, creo que soy capaz para eso o no"”.

Relación con Boric y caso Caval

También abordó su relación con el Presidente Gabriel Boric, afirmando que “él puede contar conmigo, tiene un corazón enorme, es superempático con la gente, es muy inteligente, pero se permite esa parte de sentir y empatizar con la gente, y eso es muy importante”.

Al ser consultada sobre su hijo Sebastián Dávalos y el caso Caval, Bachelet destacó que “fue declarado inocente de los dos juicios. Eso no salió en ninguna parte y todo el mundo lo tiene como crucificado como si hubiera sido responsable de lo que lo acusaron”.

“Yo quiero decir que ahí había un partido político detrás de esto, interesado en debilitarme a mí y a mi hijo”, acusó y lamentó que en el país se “cuelga en la Plaza de Armas a alguna gente que no ha hecho nada, y no le da el espacio para decir que no ha hecho nada; y a otros, que han hecho mucho, no pasa nada con ellos”.