La delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, le respondió al arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, a propósito de una antiguo comentario a través de la red social X (exTwitter).

Se trata de un tuiteo de marzo de 2018, cuando Martínez era asesora del diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, cuando escribió: “Si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet #TC #lucro”.

El comentario de Martínez fue respondido por Chomalí el pasado lunes 25 de diciembre, señalando escuetamente “Dios la bendiga, Constanza”.

Pero además, a través de una carta al Director publicada en El Mercurio, el arzobispo de Santiago defendió su tuiteo, en una misiva titulada “Construir en vez de quemar”.

“Este mensaje, aunque haya sido escrito hace cinco años, sigue en las redes e incita al odio, ofende a los católicos y a quienes ven en la experiencia religiosa un bien para la sociedad”, criticó.

“Como chileno y como arzobispo rechazo categóricamente comentarios de esa índole, que no se dicen ni en broma. Más aún cuando la quema de tantos templos, sobre todo en el sur de Chile, han reportado un gran sufrimiento a la comunidad en general por ser lugares de culto, de encuentro comunitario y de paz”, enfatizó Chomalí.

Por último, junto con estimar que “este tipo de escritos que no contribuyen en nada a construir una cultura del encuentro”, invitó a Martínez a conocer la labor social que realiza la Iglesia, asegurando que “estoy seguro de que en vez de querer quemarlas las va a querer cuidar y promover”.

Consultada por las críticas de Chomalí durante una actividad realizada la mañana de este viernes, la delegada Martínez reiteró la explicación que dio cuando asumió su cargo, cuando el tuiteo fue reflotado en marzo de 2022.

“Este es un tuit bien antiguo de hace cinco años, lo había hablado cuando asumí el cargo hace más de dos años. Hace alusión a una canción de un artista nacional que se llama Álex Anwandter, de una canción que se llama Siempre es viernes en mi corazón, que recomiendo mucho que la escuchen”, explicó.

“Es una canción que tiene una crítica importante a la política, al Congreso y también a las instituciones eclesiásticas respecto al trato que se le ha dado a la población homosexual y de las disidencias sexuales”, añadió Martínez.

En ese sentido, explicó que el tuiteo lo escribió a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la ley que prohibía el lucro en las universidades y en la educación en general.

“Si ustedes revisan mi experiencia política, lo que he hecho en estos dos años, pero también lo que he hecho en mi experiencia política como dirigente estudiantil, es siempre velar por las manifestaciones pacíficas”, se defendió.

“He demostrado que no creo en el camino de la violencia y además tengo un profundo respeto por todas las creencias. Vengo de un ambiente que también es de mucho respeto a las distintas creencias y que creo que mis hechos ya han dado cuenta de eso”, agregó.

“Un tuit respecto a una canción me parece que no representa lo que he hecho ni lo que soy”, concluyó la delegada presidencial Constanza Martínez.