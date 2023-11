“Recién nos sentimos libres”. Con estas cuatro palabras, la hockista Yunia Milanés explicó los motivos de una decena de deportistas cubanos para fugarse de la delegación que compitió en los Panamericanos 2023.

La historia parte el sábado 4 de noviembre, cuando el país isleño se alzaba con 30 preseas doradas y sus representantes ya se alistaban para el viaje de retorno. Sin embargo, en la cabeza de algunos no estaba la intención de pisar nuevamente La Habana.

Luego de abandonar la villa y buscar cobijo en casas de conocidos, los atletas consiguieron la asesoría legal de Mijail Bonito, exasesor de migración de Sebastián Piñera, quien elevó las respectivas solicitudes de refugio para sus representados.

Esta condición puede fundarse en diversos motivos, desde una persecución del Estado a una agresión extranjera, y su proceso es sumamente técnico, por lo que no es poco el tiempo que se requiere para dar una respuesta a los afectados.

A pesar de esto, desde la oposición han insistido en que se deben acelerar los trámites, llegando a acusar una “contradicción” del presidente Gabriel Boric por pedir a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que se elimine una serie de restricciones hacia Cuba.

En tanto, en el oficialismo llaman a respetar la normativa legal y aseguran que la derecha quiere sacar “dividendos” de esta situación. Eso sí, se han prendido ciertas alertas en el sector por la férrea defensa del Partido Comunista al régimen liderado por Miguel Díaz-Canel.

Actualmente, los deportistas implicados ya cuentan con una visa temporal que les permite residir en Chile por ocho meses. Si bien este año se contabilizan 3.027 peticiones de refugio, habrá que evaluar cómo estos últimos casos pueden impactar al Gobierno en la arena política.

La “prudencia” de Camila Vallejo

La organización de Santiago 2023 recibió elogios de todo el continente. Incluso, tras semanas marcadas por un intenso despliegue del jefe de Estado y sus ministros, la última encuesta Cadem reveló que la aprobación de Gabriel Boric ascendió al 37%.

Fue en medio de este escenario que estalló el conflicto de un puñado de cubanos, quienes decidieron separarse de sus compañeros con el fin de permanecer en Chile.

En un principio, se incluyó a seis hockistas y un atleta en la nómina de fugados, pero después se sumó una basquetbolista que incluso habría sido la primera en despegarse del resto.

Este jueves, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que en total fueron diez las solicitudes de refugio ingresadas por representantes de Cuba y que ya se concedió una visa temporal de ocho meses en estos casos.

¿Los motivos del escape? Hasta ahora, en voz de los propios involucrados, esta acción responde a la carencia de implementos deportivos, al estricto régimen de entrenamiento al que están sometidos y a la ausencia de “libertad” en su país de origen.

Vallejo fue una de las primeras representantes de La Moneda en referirse al caso, indicando que existe una “preocupación” por parte del Ejecutivo y que se debe seguir el conducto regular, liderado por el Servicio Nacional de Migraciones.

Para Luis Jiménez, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, la reacción de la exdiputada “fue prudente, ya que el caso tiene diferentes connotaciones jurídicas. Creo que se va a mantener en esa línea, porque ahora se puede venir un proceso bastante largo”.

No obstante, considera que prolongar la respuesta a las solicitudes “podría abrir un flanco comunicacional para el Gobierno, por lo que sería conveniente que se resolviera rápido. Si no, se contaminarían los procesos de la política interna”.

Decisión de cubanos se politiza

Desde la oposición también llamaron a agilizar los trámites, logrando que se aprobara un proyecto de resolución de la UDI para pedir al presidente Gabriel Boric que otorgara asilo político a estos deportistas.

En paralelo, hay parlamentarios que están dispuestos a explorar otras alternativas. Por ejemplo, la diputada Joanna Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, comentó a BioBioChile que una opción podría ser otorgar nacionalidad por gracia a los diez cubanos.

“Nosotros tenemos la posibilidad de dar nacionalidad por gracia, porque es una atribución también del Congreso y hay que evaluarlo. No digo que haya que saltarse la fila, pero el Gobierno puede dar una señal distinta de colaboración y apoyo”, sostuvo la militante de Demócratas.

Pero el asunto se convirtió en discordia tras una declaración de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien este miércoles —cuando aún se desconocía el paradero de los atletas— expresó que “perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo”.

Estos dichos desataron la molestia de la derecha. Los diputados Guillermo Ramírez y Cristián Labbé, ambos de la UDI, acusaron a la secretaria de Estado de “demostrar toda su admiración y fanatismo por la dictadura castrista”. Por su parte, Diego Schalper (RN) afirmó que hizo “un papelón”.

Desde la vereda contraria, el diputado Tomás De Rementería (PS) dijo a este medio que “el procedimiento está reglado y tenemos que verificar si estas personas reúnen las condiciones para el refugio. No corresponde que el Gobierno haga comentarios de antemano”.

“La derecha quiere sacar dividendos políticos. Esto hay que tomarlo con cautela, sin cerrarle la puerta a nadie, pero tampoco hay que hacer de esto una chacota”, agregó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

¿Incomodidad del Gobierno?

Esta situación explotó una semana después de que Gabriel Boric se reuniera con Joe Biden en la Casa Blanca. En medio de la cita, el mandatario chileno pidió a su homólogo retirar una serie de sanciones a Cuba, como sacarlo de la lista de países que auspician el terrorismo.

Ciertas voces de la oposición aseveran que el jefe de Estado fue “inconsecuente” al no criticar el régimen de Díaz-Canel durante su encuentro con Biden. Además, apuntan a una supuesta “incomodidad” del Gobierno por entregar refugio a los deportistas de la isla.

Por ejemplo, Álvaro Bellolio, director general del Servicio Nacional de Migraciones durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, expresó que conceder esta condición a los cubanos sería “complejo” para el Gobierno.

“Significaría que el Estado de Chile reconoce que Cuba persigue políticamente a estos deportistas o viola flagrantemente sus derechos, lo que es complejo, dada la cercanía ideológica de la actual administración con el régimen cubano”, dijo a través de una carta dirigida El Mercurio.

Sin embargo, la ministra Vallejo subrayó que “no hay ninguna incomodidad, ni por parte del Gobierno ni de nadie. A nosotros lo que más nos interesa es que estas cosas no se utilicen políticamente”.

De acuerdo a la Ley 20.430, existen diferentes causas para que se otorgue el carácter de refugiado a una persona que formula el respectivo requerimiento.

Estas pueden ser persecuciones del Estado, violaciones masivas de derechos humanos, violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público del país de origen.

La derecha se ha enfocado en las dos primeras razones, mientras que el oficialismo —en su mayoría— apunta a una situación humanitaria provocada por el bloqueo estadounidense.

“Creo que una de las razones del conflicto interno en Cuba es que se les incluyó en la lista de países que auspician el terrorismo. No hay incongruencia del presidente. Lo que está pidiendo no es un apoyo político a Cuba, sino parar con una política que no ha sido humanitaria”, señaló el diputado De Rementería.

Ahora, independiente de la disputa partidista que pueda generar este conflicto, el investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, descarta que este tema pueda arrastrar un problema internacional para nuestro país.

“En estos casos de refugiados se suele diferenciar lo que son los derechos humanos y la relación entre los países. Incluso, si es que esto deteriorara la relación entre Chile y Cuba, este no es un socio estratégico, no es un país vecino ni se necesita mantener relaciones más avanzadas”, expresó.

Asimismo, recordó que Boric se ha identificado por criticar a las izquierdas latinoamericanas que no han respetado la democracia en determinados procesos. “Esta es la oportunidad que tiene de llevar esa distinción del plano discursivo a la acción”, opina.

La posición del PC por cubanos

Otra de las aristas que han marcado la discusión es la cercanía entre el Partido Comunista y el gobierno cubano, lo que queda demostrado en los juicios de su presidente, Lautaro Carmona.

En conversación con Radio Infinita, el exparlamentario aseguró que “no hay ninguna forma que uno diga que (los deportistas) tienen una persecución como tal”.

Por otra parte, cuestionó que se pidan solicitudes de refugio en estos casos, ya que “connotarle un tema político de por medio me parece que es más parte de una campaña”. En ese sentido, indicó que resultaría más adecuado gestionar una residencia definitiva en Chile si no quieren retornar a su país.

En una declaración enviada a BioBioChile, el diputado Luis Cuello, jefe de bancada del PC, afirmó que las acciones adoptadas por los cubanos fueron de carácter personal y que, entre muchos factores, se explican por la situación económica derivada del bloqueo norteamericano.

“Ahora, toda persona tiene derecho a hacer las peticiones que estime pertinente. Un asunto distinto es si esa calificación procede o no”, añadió respecto a la posibilidad de otorgarles refugio.

Según el analista Luis Jiménez, no importa la cantidad de integrantes de la delegación que se hayan fugado, sino lo que esto representa.

“El efecto simbólico para el PC es complejo, porque apoyan al régimen cubano por la cultura, la historia y la relación entre ambos entes políticos. Esto puede ser un factor de tensión en la coalición de gobierno si no se resuelve con prontitud”, manifestó.

Y si bien Tomás De Rementería comparte la crítica al gobierno de Estados Unidos por las sanciones aplicadas a Cuba, llamó a ser más prudentes respecto a un proceso que, en general, tarda mucho en evaluarse por su riguroso carácter técnico.

“No concuerdo con la posición que ha tenido Lautaro Carmona. Debo tomarme estos temas con cautela y no adelantar juicios, porque hay relaciones exteriores importantes. Tenemos que ver que los procedimientos se cumplan, que son procedimientos reglados”, sostuvo.

El estricto protocolo en estos casos queda reflejado en las cifras expuestas por la vocera de Gobierno. De acuerdo a Camila Vallejo, este año se han presentado 3.027 solicitudes de refugio y sólo se han entregado 59, agregando que no todos los años se otorga el beneficio.