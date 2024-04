Nuevos antecedentes se conocen respecto del hecho que dejó a un comunero mapuche baleado por un militar en la ruta que une Victoria con la localidad de Púa, en la región de La Araucanía.

La situación se registró esta madrugada, específicamente a las 04:10 horas, en el sector Las Cardas, cuando una patrulla del Ejército detectó la presencia de dos vehículos detenidos a un costado de la ruta. Se trataba de una camioneta roja y un jeep gris.

De acuerdo con la información entregada por la Jefatura de Defensa Nacional de la Araucanía (JDN), el comandante de la patrulla descendió del vehículo militar para verificar la situación de los vehículos y sus ocupantes. Al aproximarse al jeep gris, el conductor embistió al oficial en dos ocasiones, lesionándolo, ante lo cual éste hizo uso de su arma de fuego.

El jeep gris emprendió la huida, y posteriormente fue encontrado detenido a un kilómetro y medio del lugar de los hechos, con el conductor herido dentro del vehículo. El sujeto luego fue trasladado al Hospital de Victoria.

Intento de robo de camioneta

Una de las víctimas de este hecho, conversó con Radio Bío Bío en Temuco, relatando que cuando circulaba por la ruta se detuvo a orinar, momento en que es abordado por un sujeto que portaba un rifle con la intención de robarle la camioneta.

Es en ese justo instante en que llegaron los militares “y el jeep que estaba al lado se fue encima de un militar y éste le disparó”.

Por la rápida acción de la patrulla, indicó el afectado, “no alcancé ni a asustarme. Es impresionante, yo me bajé (de la camioneta) y llegaron los militares y me salvaron. No tuve ningún problema, ningún daño físico”.

En el Jeep, que tenía encargo por robo desde el 20 de abril, iban dos personas, el comunero que resultó herido y un joven de aproximadamente 19 años.

De acuerdo con la información de La Radio, el acompañante está detenido en la Cuarta Comisaría de Victoria, mientras que el baleado está en el hospital local, ya que fue sometido a una intervención quirúrgica.

El fiscal de Victoria está a cargo de la indagatoria y desde la Jefatura de Defensa Nacional de La Araucanía informaron que todos los antecedentes están a disposición del Ministerio Público.