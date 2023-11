Luego de que se conociera una supuesta fuga de seis deportistas de la delegación cubana desde la Villa Panamericana, justo antes del cierre de Santiago 2023, el diputado Diego Schalper planteó la posibilidad de que los atletas reciban asilo político en el país.

Según información entregada por el periodista Francys Romero, cinco integrantes de la selección de hockey césped femenina cubana y un vallista centroamericano dejaron la concentración y la delegación en la jornada de día sábado.

Las deportistas habrían dejado el combinado cubano cerca de las 14:00 horas del sábado 4 de noviembre, todo luego de conseguir el quinto lugar en la disciplina señalada.

Así también, habría dejado la delegación el vallista que obtuvo el bronce en los 400 metros vallas, Yoao Illas.

Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper aseguró que “lo que ha acontecido con los deportistas de Cuba podría ser perfectamente calificable como un caso de asilo político”.

Agregó que, si se llega a presentar el escenario en que los deportistas presenten una solicitud de asilo, el Gobierno de Gabriel Boric “vea una oportunidad para dar una clara señal en defensa de los derechos humanos y de la democracia, concediéndole refugio político a aquellas personas que hoy día escapan de un recinto deportivo”.

Emplazamiento que fue respondido por la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien explicó que los deportistas tendrían una visa para estar fuera de su país por 90 días, renovables por un período igual.

“Y si hubiese hubiese algún tipo de solicitud en particular o requerimiento en particular, que hasta el momento no lo hay, va a ser canalizado a través de las instituciones pertinentes, que en este caso es el Servicio Nacional de Migraciones”, aseguró Camila Vallejo.

Por otro lado, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, consultado por la situación de los deportistas cubanos, en cuyo país se vive un régimen comunista, primero destacó el rendimiento de dicha nación en los Panamericanos 2023.

“Esta gran potencia a Cuba estuvo sólo por debajo de cuatro pequeñas aldeas Estados Unidos, Canadá, Brasil, México. Esta isla que están descalificada es capaz de competir a nivel de ser quinto en una (competencia) panamericana”, dijo Carmona.

El presidente del PC agregó que, si bien no hay que adelantar juicios o “construir con esto una cosa de marca mayor”, también habría que considerar el bloqueo económico que afecta a la isla.

“Y quién crea esas condiciones, si no es el bloqueo económico que es criminal respecto de la salud, la educación y tiene efecto en el deporte, en el arte, en, en la en la danza, etcétera”, comentó Lautaro Carmona.

El periodista cubano que reveló la noticia, Francys Romero, también informó que ya son casi 60 los deportistas cubanos que han abandonado contratos o delegaciones durante lo que va de 2023.