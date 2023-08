Fue hace meses cuando comenzó a circular que el Gobierno estaba preparando el cierre de la cárcel de Punta Peuco, en el marco de su agenda por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Semanas después, el presidente Gabriel Boric, se refirió al tema y aseguró que se trataba de algo sensible y que si bien no descartaba la idea, era algo que no anunciaría por la prensa.

De visita en Valdivia, región de Los Ríos, y a semanas de que se cumplan los 50 años del Golpe de Estado, Radio Bío Bío consultó al ministro de Justicia, Luis Cordero, si el Gobierno planea el cierre de la cárcel de Punta Peuco.

La autoridad primero explicó que en Chile existe una sobrepoblación penal y dejó la puerta abierta para que el recinto continúe operando, ya que sólo lo deben “optimizar”.

“Punta Peuco es un penal que tenemos que optimizar”

“Cuando a mí me preguntan de Punta Peuco, yo lo único que le puedo decir es que el Estado de Chile está en la obligación de optimizar todos sus penales. Eso es lo que estamos haciendo con todos los penales del país. ¿Entonces, por ahora, no la van a cerrar? Punta Peuco es un penal más que nosotros tenemos que optimizar, nada más”, dijo el secretario de Estado.

Así, el Ministro reveló que la población penal de Chile ya alcanzó las 50 mil personas y que ese era un número esperado para el próximo año, cuando el número total de plazas sólo es de 42 mil, es decir, 8 mil personas más.

Cordero también se refirió a la iniciativa que impulsa el diputado socialista, Juan Santana, de reacondicionar el penal de Punta Peuco para recibir a mujeres reclusas que estén embarazadas o con hijos, trasladando a los actuales convictos al módulo especial de Colina I.

Según dijo, se trata de una situación donde las condiciones son distintas y por lo mismo el Estado debe cumplir con determinadas obligaciones.