Desde el Frente Amplio, específicamente desde Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez respondió a lo dicho por el representante legal de Democracia Viva, y exmilitante de Revolución Democrática, Daniel Andrade.

Recordemos que este último, en conversación el matinal Contigo en la Mañana dijo que -entre otras cosas- la colectividad oficialista “es una imagen que se ha construido con marketing”.

Frente a eso, Ibáñez dijo que Andrade “no representa en absoluto a la mesa nacional del Frente Amplio. Él ha sido expulsado (…) el Gobierno ha levantado todos los antecedentes que tiene a su disposición para atacar profundamente un eventual acto de corrupción”.

Además, aseguró que “no se va a esconder ninguna basura debajo de la alfombra, se va a levantar todo y es lo que ha hecho el Gobierno, lo que ha hecho el ministro Cordero y con mucha fuerza los señalamos”.

“El Frente Amplio tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad, que no se va a manchar por un par de inescrupulosos y que no se va a manchar tampoco por el accionar de una persona que ya no es militante de Revolución Democrática”, agregó.

“Que se vaya lejos, no nos representa” dijo Ibáñez a Andrade

En la misma línea, comentó que “él (Andrade) está lejos de acá, que se vaya lejos de acá y en la mesa nacional del Frente Amplio estamos trabajando por la reforma de pensiones, por la reforma tributaria y aportando antecedentes”.

“El señor Andrade no representa en absoluto el espíritu frentamplista por el cual nosotros, desde los movimientos sociales, hemos estado aportando a este Gobierno junto a otros partidos”, aseguró.

Finalmente, el timonel de Convergencia Social concluyó que “el Gobierno ya ha señalado que debe haber una devolución de dinero y no hay ninguna excusa del señor Andrade para que esto no sea ejecutado”.