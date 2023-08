Esta mañana de viernes el representante legal de la cuestionada e investigada Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, abordó la problemática y calificó de “marketing” la imagen del Frente Amplio.

En ese contexto, en el matinal Contigo en la Mañana, Andrade fue consultado por la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric referente a “terminar con las malas prácticas de la política” y “los pitutos”.

“Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que han dichos distintas personas del Frente Amplio y sus promesas, yo no me preparé para gobernar”, respondió.

Agregando “he trabajado porque quiero cambiar el país, quiero hacer que la gente que lo pasa mal, por distintas condiciones e incluyendo los campamentos, vivan mejor. Ese siempre ha sido mi discurso y mi trabajo”.

“La otra parte de lo del Frente Amplio es una imagen que se ha construido con marketing y, algunas cosas yo he sido parte y otras cosas no he sido parte de eso”, aseguró.

En cuanto a lo sucedido con Democracia Viva, Andrade comentó tener la sensación de que “parte de esto ha decepcionado a mucha gente y eso me duele mucho”.

“Yo sí creo que ha sido difícil para el Frente Amplio gobernar en esto y eso ha traído mucha decepción (…) que parece que haya sido una estrategia y que ahora está medio entre dicho”, dijo.

En la misma línea, el exmilitante de Revolución Democrática descartó tener intenciones de ser diputado de la región de Antofagasta.

“Lo descarto totalmente y yo tampoco estaba buscando ser diputado en esta pasada, nada. Estaba en un trabajo mucho más enfocado a la base porque creo que ese es parte del problema”, sostuvo.

Revolución Democrática: además de “marketing” hay “mucha pena”

Respecto a qué piensa de su expartido, Revolución Democrática, Andrade afirmó que “me da mucha pena, me dio mucho dolor y mucha pena haber renunciado al partido”.

“Fue algo super duro para mí. Le dediqué muchos años de mi vida a compartir con mucha gente ahí (…) todavía hay mucha gente que yo estimo dentro de partido y por eso en parte también renuncio”.

Los 30 años para Daniel Andrade

Finalmente, al ser consultado por lo que fue calificado como “superioridad moral” del ministro Giorgio Jackson, Andrade dijo que “yo no pensaba lo mismo, él usó una frase de él y él es responsable de eso”.

“Yo reivindico también cosas que se hicieron antes, como creo que hay un país en el que se ha ido avanzando (…) creo que hay parte de los 30 años que sí fueron buenos”, dijo.

En cuanto a sus críticas a la expresidenta Michelle Bachelet, reiteró que “hay parte de los 30 años que reivindico, pero la parte de la educación sigue mal. En ese tiempo yo demandaba porque hay una crisis en la educación y eso sigue mal”.

“Yo sí creo que hay que demandar por la crisis que está viviendo la educación y en ese momento, ese fue el contexto”, aclaró.

Finalmente, concluyó que “jamás digo 30 años en esa frase ni nada, critico porque en el Gobierno de Bachelet y en el de Piñera, en general en los gobiernos del último tiempo, la educación sigue siendo una deuda”.