El robo de computadores al interior del Ministerio de Desarrollo Social generó un round tuitero entre los parlamentarios Fidel Espinoza (PS) y Diego Ibáñez (CS).

El socialista ha sido un férreo detractor de Giorgio Jackson, titular del Mideso, y ha cuestionado su permanencia en La Moneda desde que estalló el denominado Caso Convenios.

Sus vínculos con Revolución Democrática, partido del cual fue fundador, le han significado duras críticas desde diversos sectores políticos. Incluso, la UDI lo acusó de ser “el autor intelectual de esta defraudación”.

Además, una denuncia de la senadora Yasna Provoste (DC) apuntó a Desarrollo Social por el traspaso de recursos a fundaciones de la región de Atacama.

En ese contexto, el robo de 23 equipos electrónicos desde la sede del ministerio no pasó inadvertido para el senador Espinoza.

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor”, señaló en su cuenta de Twitter.

Asimismo, pidió nuevamente la renuncia de Jackson. “Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, disparó.

Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto.Son una red de Sinverguenzas, q ya perdieron el pudor.Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a q me calle q me has hecho llegarhttps://t.co/MscU0AAHZ0 — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) July 20, 2023

Ibáñez responde a Espinoza: “Si tiene videncia, entréguela”

Desde el oficialismo le contestaron al parlamentario de la región de Los Lagos. Fue Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social, quien no dejó pasar estas palabras.

“El hambre por figurar lo tiene absolutamente descompensado, senador. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego”, sostuvo por medio de la misma red social.

Además, lo llamó a ser responsable y cuidar su tono. “Si tiene evidencia que sustente sus dichos, entréguela como lo obliga la ley”, lo emplazó.