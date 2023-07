El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al caso Convenios y a la responsabilidad política que tiene que asumir el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD).

“La operación…todo lo que ha ocurrido esta semana, le cause sorpresa, le cause indignación al Ejecutivo, a mí no me parece creíble. Creemos que la única señal creíble en el momento que estamos viviendo hoy día, sería la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson”.

Macaya dijo además que el secretario de Estado “es el símbolo, es el fundador de un partido que está en la génesis de todo esto. Y no es algo que solamente pensamos desde la opinión de los partidos políticos”.

Recordemos que la mayoría de las fundaciones que se están investigando, están relacionadas con militantes de Revolución Democrática.

“Las responsabilidades políticas hay que asumirlas cuando corresponden para evitar los desangres”, precisó el senador.

Jackson y fundaciones

En tanto, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo que el ministro Jackson tiene dos grandes problemas.

“Primero, es el creador, fundador y autor intelectual, y no podemos desconocer que puede ser quien esté detrás de toda esta falsificación o esta creación de instituciones ideológicamente falsas, como ha funcionado en las fundaciones que están defraudando hoy día al país”, señaló Hoffmann.

“En segundo lugar, una situación que nos parece aún más grave de lo que ya hemos visto en las fundaciones, tiene que ver con su propia gestión. Aquí hay fundaciones que están cerrando por negligencia del Ministerio que lidera el ministro Jackson (…) Tenemos a un ministro incompetente, por un lado, y también tenemos un ministro que probablemente pueda ser el autor intelectual de esta defraudación que hemos visto por parte de las fundaciones”, agregó la militante de la UDI.

Al igual que Macaya, Hoffmann dijo que “el ministro Jackson y el ministro Montes tienen responsabilidad política con lo que está ocurriendo”.

Finalmente, la secretaria general de la UDI dijo que estas son razones más que suficientes para que el Presidente Boric, al menos, evalúe la permanencia de Jackson.