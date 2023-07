Desde la región del Bío Bío, el ministro Giorgio Jackson se refirió al robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social.

Recordemos que, según fuentes de Radio Bío Bío, delincuentes habrían sustraído 23 computadores y una caja de seguridad desde las dependencias de la cartera liderada por Jackson (RD).

“Quiero manifestar la total indagación que como Gobierno tenemos respecto a estos hechos, son gravísimos y, por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza”, afirmó.

Lo anterior porque “pareciera no ser no sólo constitutivos del delito de robo sino también relativos a una señal política”. Ante eso, “como Gobierno no nos vamos a dejar amedrentar por situaciones de esta naturaleza. Vamos a seguir realizando nuestras labores como ministerio de Desarrollo Social”.

En ese sentido, el fundador de Revolución Democrática aseguró que seguirán recabando todos los antecedentes para esclarecer los delitos constitutivos de robo, de suplantación de identidad y también de usurpación de nombre.

“He estado en coordinación con el Ministerio del Interior para realizar todas las querellas que sean necesarias y entregar toda la información que tengamos a disposición para que ojalá la justicia actúe lo antes posible para determinar quienes fueron las personas que realizaron este gravísimo hecho”, agregó.

Caso Convenios y robo de computadores: Jackson destaca que documentos están respaldados

Desde Concepción, el ministro Jackson reiteró que “lo sospechoso de esta situación no nos va a hacer retroceder en nuestra labor para poder llevar adelante lo que el Presidente nos ha encomendando en materia de Desarrollo Social, ni tampoco para esclarecer todos los hechos que hemos estado investigando en torno al Caso Convenios”.

“Relativo a eso, que sepan las personas que están detrás de estos hechos delictuales, que nosotros tenemos respaldos de la información relativa a los convenios. Yo instruí en el Ministerio de Desarrollo Social para que, de esta manera, nosotros pudiéramos tener el detalle de los convenios desde el 2017 hasta fecha”.

En cuanto al robo en sí, Jackson descartó tener antecedentes de los datos y computadores que fueron sustraídos desde el edificio durante la madrugada.

Aún así, insistió en que la información “estaba en la nube, en distintos correos electrónicos, por lo tanto nosotros vamos a hacer entrega tal como lo solicitó el Congreso Nacional, la Contraloría en casos específicos y la Fiscalía. Eso no está en duda”.