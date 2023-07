En el contexto de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, polémica generó una intervención al interior de la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la AC.

Lo anterior porque, en medio de las audiencias, se contó con la participación de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quien expuso una serie de argumentos que, posteriormente, fueron calificados de “homofobia”.

Pero ¿qué dijo Aranda? En primer lugar, recordó los dichos del presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública: “No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual”, recordó.

Posteriormente, la vocera del polémico “bus de la libertad” agregó que, tras escuchar lo expuesto por el mandatario, “muchos de los que lo escuchamos nos asustamos porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución”.

“No es algo directamente que tiene que ver con el cuestionamiento de su orientación (…) tenemos los documentos para probarlo, y que lo dice el libro acusatorio porque habla del activismo del ministro, es que él y su activismo LGBTIQ+, su condición, ha superado el límite de lo privado”.

Finalmente, Aranda concluyó que “él (ministro Ávila) ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.

Critican y acusan homofobia en los dichos de Marcela Aranda contra el ministro Ávila

Tras lo anterior, las críticas desde la Cámara Baja no tardaron en llegar. Desde Convergencia Social, la diputada Emilia Schneider afirmó que “es realmente triste lo que hemos visto en el debate público estos días (…) Homofobia contra el ministro de educación y negacionismo en defensa de la dictadura de Pinochet”.

Por su parte, el diputado Andrés Giordano comentó que Marcela Aranda “del famoso bus de la libertad” dejó en evidencia “que la razón real de esa acusación es la homofobia, por más que la oposición lo haya negado”.

Desde la bancada socialista, Tomás de Rementería indicó que “una de los testigos que lleva la derecha a la comisión de la acusación al ministro Avila es Marcela Aranda del inefable bus de la libertad, no me digan después que esto no es por homofobia”.

Al igual que el diputado Juan Sanana, quien aseguró que lo expuesto por Aranda responde a “homofobia pura y dura” y planteó “¿de verdad estamos disponibles para un retroceso civilizatorio como este?”.

Finalmente, en la misma línea, el presidente de la comisión revisora de la AC contra Ávila, Héctor Ulloa (independiente-PPD) dijo que la causa basal de la acusación es “ese miedo a la diversidad, al ministro Ávila por su orientación sexual”.

Agregando que “después se le añadan capítulos, como por ejemplo Junaeb, en nada quitan el carácter homofóbico que finalmente tiene como causa basal esta acusación”.

“La acusación está marcada por la homofobia”

Quien también reaccionó, a través de todas sus redes sociales, fue el presidente Gabriel Boric. Replicando el vídeo de la intervención de Marcela Aranda, el mandatario comentó lo siguiente:

Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad. https://t.co/IqNdYzVcEF — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 10, 2023

Acusación constitucional en contra del ministro Ávila

Recordemos que fue el pasado mes de mayo cuando las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Social Cristiano, anunciaron la acusación contra de Ávila.

Lo anterior “por haber infringido lo que es nuestra Constitución, específicamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, haciendo referencia a una guía del Ministerio de Educación.

Dicho documento tiene orientaciones para el “resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno”.

Por esto, afirmaron Muñoz y Concha, “se han estado creando instrumentos con una fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad sexual de los niños”. Esto, se ve reflejado en los dos primeros capítulos de la AC.

Posteriormente, se incluyeron acusaciones en contra del titular de Educación como “vulnerar la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad”, de “incumplir su rol de autoridad y conducción del sector educativo”.

Además, el quinto y sexto capítulo están están dirigidos a programas de la Junaeb y, finalmente, el último capítulo hace referencia a un “incumplimiento, negligencias e inejecuciones en la implementación de los Servicios Locales de Educación”.