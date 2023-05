Con el 83,5% de las mesas escrutadas, el Servel informó que el Partido de la Gente (PDG) obtuvo a nivel nacional un 5,4% de los votos. Se trata de un resultado muy por debajo de lo que esperaban en la tienda política.

En este contexto, y como el líder del PDG ya se fue de Chile, el que tomó la palabra fue el secretario general, Emilio Peña.

Ante la consulta de si los resultados eran un fracaso, Peña evitó catalogarlo de esa forma.

“No, no hay un fracaso. El fracaso sería para nosotros no estar hoy en la clase política. Hace dos años atrás el Partido de la Gente no existía. No había quien representar a la clase media. Hoy estamos acá”, planteó.

En esa línea, añadió que “el análisis que tenemos como equipo nacional del PDG es que nos faltaron votos para poder lograr lo que esperábamos (…) Nosotros esperábamos tener una mayor cantidad de votación a nivel nacional, pero por sobre todo la expectativa de poder levantar candidatos constitucionales a nivel país en diferentes lugares que pudieran proyectar lo que piensa la gente.

Culpó a Añes

Sobre las razones que sepultaron las expectativas del PDG, el secretario general culpó a la candidata que llevaron por la región de Arica, Karla Añes, quien -de acuerdo a lo señalado desde el PDG- les ocultó que había pasado por la cárcel tras haber sido condenada por tráfico de drogas.

“Hay factores externos que en los últimos días todos saben que nos han golpeado profundamente respecto a la credibilidad, pero lamentablemente son situaciones que están fuera de la norma y fuera de lo que nosotros como partido podíamos prever, entendiendo que hay una persona en el norte del país que lamentablemente omitió información y eso nos generó un golpe comunicacional potente”, sentenció.

Sin autocrítica

Dejando a un lado el factor Añes, el PDG evitó hacer una autocrítica. Ante la consulta, el secretario general indicó:

“No hay una autocrítica, porque nosotros lo primero que hicimos fue levantar democracia digital y le preguntamos a todos nuestros adherentes en las 16 regiones del país qué querían… ¿Ir solos o en un pacto? Y como somos respetuosos de la institucionalidad interna, nos hacemos responsables respecto a que quisimos ir solos”, manifestó.

Añadiendo que “en base a eso efectivamente no tenemos hoy ningún candidato que esté en el proceso constitucional, pero somos respetuosos de la democracia así como la gente hoy votó mayoritariamente en este país, en el partido de la gente también una votación y también se respeta.

Guiño al Partido Republicano

Por último, el representante del PDG se tomó el tiempo de felicitar al partido que tuvo mejor resultado en las elecciones de este domingo.

“Queremos también felicitar al Partido Republicano que ha sabido tomar muy buenas medidas respecto a la postura, sobre todo en el ámbito de la delincuencia, la inseguridad en diferentes partes de Chile, que es parte del proyecto que ellos están levantando y que nosotros también tenemos una sintonía con ellos”, subrayó Peña.

En esa dirección, indicó que van “a seguir aportando y apoyando el proyecto que diga en relación con el proceso constitucional incluso estando desde afuera, porque vamos a seguir levantando todas las propuestas de las organizaciones sociales para poder levantar en las próximas elecciones municipales que vengan adelante candidatos que vengan directamente desde la ciudadanía, pero con mayores filtros”.