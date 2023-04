Tras algunas críticas al acuerdo por seguridad anunciado este jueves, el diputado Vlado Mirosevic llamó a "no boicotear un esfuerzo que es nacional". Asimismo, el presidente de la Cámara indicó que "tiene que haber buena disposición de izquierda a derecha para que esto salga".

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, defendió el acuerdo por seguridad anunciado este jueves y llamó a “no boicotear un esfuerzo que es nacional”.

De acuerdo a Emol, parlamentarios de Renovación Nacional expresaron su molestia a Mirosevic, ya que no se habría consultado a los comités parlamentarios antes de realizar el anuncio oficial sobre los 31 proyectos.

Esto se suma a las declaraciones del senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, quien deslizó que el acuerdo pudo ser trabajado con más tiempo.

“Estamos hablando de un acuerdo muy ambicioso. Si lo logramos, creo que va a ser un triunfo para la necesidad de seguridad que tiene el país”, señaló el timonel de la Cámara.

En cuanto a las críticas, indicó que “tiene que haber buena disposición de izquierda a derecha para que esto salga, no se puede hacer si no hay buena fe y no hay buena disposición al diálogo”.

“Nosotros lo que estamos haciendo con el presidente del Senado y la ministra del Interior es una priorización de proyectos. Este ejercicio alguien lo tiene que hacer, necesitamos que la alta tramitación que hay en distintas comisiones tenga un cierto orden. Lo que estamos haciendo es poner orden y prioridades en la agenda de seguridad”, agregó.

En ese sentido, aseguró que “si a alguien le parece mal eso, sinceramente yo les digo ¿por qué?”.

En cuanto a los 31 proyectos, que deben tramitarse en tres períodos, detalló que “hay proyectos del Gobierno, de la oposición, del oficialismo, todos juntos como una tarea nacional”.

“Yo solamente haría un llamado a que de verdad haya disposición al diálogo y no boicoteemos un esfuerzo que es nacional”, cerró el congresista del Partido Liberal.