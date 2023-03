"El régimen venezolano no da las facilidades para que las expulsiones que se decretan en Chile, que hay 20 mil en carpeta y que no se pueden ejecutar". Así criticó la ministra del Interior, Carolina Tohá, al Gobierno de Venezuela por los efectos de la crisis migratoria en territorio nacional.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis migratoria que se vive en territorio nacional e indicó que “el régimen venezolano no da las facilidades para que las expulsiones que se decretan en Chile, que hay 20 mil en carpeta y que no se pueden ejecutar”.

Lo anterior, en el marco de las 20 mil expulsiones que no han podido ser ejecutadas, en un hecho reconocido por la secretaria de Estado.

“Con Venezuela tenemos una dificultad, porque normalmente el país no ha sido colaborador en facilitar que las personas que tienen un decreto de expulsión en Chile vuelvan a su territorio”, expresó Tohá en conversación con Radio Cooperativa.

En ese sentido, la titular de la cartera de Interior apuntó que en la actualidad “tenemos expulsiones que llevan meses tratando de ejecutarse y no hemos logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlas efectivas”.

“Cuando se decreta una expulsión, hay 48 horas para ejecutarla, no es que la tienes ahí y tienes semanas tramitándola”, sumó.

Pero la secretaria de Estado no se detuvo allí, explicando que “si no la ejecutan en 48 horas, deja de estar vigente ese decreto de expulsión y hay que formular uno nuevo, y no puedes retener a una persona más de 48 horas antes de expulsarla”.

Consultada sobre medidas para extender la duración de los decretos, Tohá señaló que “una de las cosas que vamos a hacer es que estas 48 horas las vamos a extender”.

“Vamos a tener un mayor margen de tiempo, estamos pensando en duplicar, hay otro grupo de parlamentarios que piensa darle 24 horas más”, cerró.