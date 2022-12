La Corte Suprema no descartó un nuevo concurso en la carrera de Fiscal Nacional, esto tras una segunda derrota del Gobierno en el Senado y más de 80 días sin fiscal titular. Por otro lado, los dichos de Marta Herrera, generaron críticas en miembros de la quina y del Senado.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco reiteró que se va a esperar que llegue el oficio de parte del Ministerio de Justicia. Con eso, el presidente de la instancia convoca al pleno, así se definirá cómo procederán. Por ahora no se puede adelantar nada.

La Ley del Ministerio Público dice que se pueden realizar dos opciones: Un nuevo concurso o rellenar la quina con los candidatos que siguen.

Se le consultó por lobby y por la idea de que se está privilegiando a candidatos cercanos más que a los más idóneos, lo cual fue descartado de plano por Vivanco.

“Si hay alguien que crea que hay necesidad de hacer lobby con nosotros, o de hacer todo tipo de gestiones asimilables a una especie de mercadeo, no es así. Yo no recibo a nadie para que me haga lobby ni me pida el voto”, expuso.

Pese a ello, uno de los temas que se tomó esta discusión fue la entrevista de Marta Herrera a nuestro medio asociado, CNN Chile.

Primero se refirió a una cena en la cual habría participado Miguel Ángel Valencia y “cercanos a la UDI”.

Lo cual fue confirmado por el candidato. Se informó que el 14 de diciembre pasado hubo una comida de profesores de la Universidad San Sebastián, en la casa del Decano, para celebrar la certificación por 6 años de la carrera de Derecho y el fin del año académico.

“Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial. En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores de esa casa de estudios”, manifestó.

Además de esto, Herrera dijo que tuvo que pagar un costo por el rol que le ha tocado jugar en ciertas investigaciones.

Uno de los episodios que contó, fue que el exsenador Hernán Larraín (UDI), se reunió con ella y con Abbott en 2017, para pedir que se suspendiera el proceso contra Iván Moreira por el caso Penta.

“Mi respuesta en particular fue rotunda, en términos de que no era posible una suspensión condicional, cuando habíamos instado por el desafuero”, indicó Marta Herrera.

Hernán Larraín respondió a través de un Comunicado Público que en su calidad de Jefe del Comité de Senadores “solicité, siguiendo estrictamente las disposiciones de la Ley de Lobby, una reunión formal con el entonces Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, en el mes de diciembre del año 2017”.

Esa reunión -pública y formal- tuvo lugar en las oficinas del Fiscal Nacional. La reunión no tuvo otro objetivo que el descrito y jamás se le solicitó ni impunidad ni condena, sino solo la más pronta solución a la tardanza indicada, explicó

A raíz de las expresiones emitidas por la abogada del Ministerio Público, Sra. Marta Herrera, formulo la siguiente declaración: pic.twitter.com/H5Jfy5j8qr — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) December 21, 2022

En tanto, el senador Iván Moreira (UDI), aseguró que esto es una reafirmación de que Herrera no debía ser Fiscal Nacional.

“Siempre estuve dispuesto a un juicio justo y nunca me lo quisieron dar. Solo me ofrecieron una suspensión condicional, que yo acepté“, manifestó el parlamentario.

Pero no solo Moreira fue un caso que Herrera cree que le jugó en contra; sino también lo ocurrido con la exministra del Trabajo y exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, pues siempre quiso formalizarla por su presunta responsabilidad en los casos de corrupción en la institución policial.

Especialmente, luego que el senador independiente-PPD, Pedro Araya y actual pareja de Blanco, no se inhabilitara en la discusión e incluso votó en contra de Herrera.

Por medio de una escueta declaración pública, Javiera Blanco recordó que “tras seis años de investigación, he sido declarada completamente inocente por la justicia en los tres casos que se me imputaron malintencionadamente”.

“He iniciado una batalla judicial para limpiar mi nombre y mi honra”, añadió.

En tanto, Araya calificó de destempladas las declaraciones de Herrera y dijo que le dieron la razón a quienes se abstuvieron o rechazaron la candidatura.

“Demuestra que siempre estuvo en el círculo cercano de Jorge Abbot. Es muy extraño lo que ella plantea, porque en el caso de Javiera -Blanco- nunca en la carpeta investigativa se vio que ella tuviera algún tipo de participación”, cerró.