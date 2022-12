"He tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones", dijo Marta Herrera en una entrevista, donde entregó su visión tras ser rechazada por el Senado para el cargo de Fiscal Nacional.

La ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, aseguró que ser parte de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público fue clave para que su nombre fuera rechazado por el Senado para encabezar el ente persecutor.

En entrevista con CNN Chile, Herrera realizó varias críticas al Senado y comentó detalles de la época que trabajo con el exfiscal nacional, Jorge Abbott, y la relación que tuvo con los senadores.

Marta Herrera y caso Moreira

Uno de los episodios que contó, fue que el exsenador Hernán Larraín de la UDI, se reunió con ella y con Abbott en 2017, para pedir que se suspendiera el proceso contra Iván Moreira por el caso Penta.

“El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el Caso Penta, y quería plantear la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente (…) En esos momentos nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador, y por lo tanto, mi respuesta en particular fue rotunda, en términos de que no era posible una suspensión condicional, cuando habíamos instado por el desafuero”, indicó Marta Herrera.

“Mi respuesta en todo caso no fue la definitiva, porque la decisión la tomó el fiscal metropolitana occidente de la época (Manuel Guerra)”, añadió.

Herrera también sostuvo que su trabajo en la Unidad Anticorrupción le pasó la cuenta al momento de ser rechazada por el Senado, que decidió desestimar su opción para liderar la Fiscalía Nacional.

Incluso, reveló una conversación que tuvo con Morerira, quien le dijo que no confiaban en ella, a lo que Herrera les respondió que le parecía que su rol en la Unidad Anticorrupción le jugó en contra.

“Moreira me dice ‘la verdad es que usted presentó un proyecto, pero usted no nos genera confianza’, entonces yo también digo ‘no genera confianza de que yo pueda hacer las cosas que yo quería’. Bueno, yo responsablemente, tampoco tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden. Acá he tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones. Yo creo que es así y también lo digo con mucho respeto porque con mucho respeto también escuché las cosas que se dijeron de mí, por lo tanto, creo que también puedo decir lo que pienso”, afirmó Herrera.

Caso Javiera Blanco

Pero no sólo Moreira fue un caso que Herrera cree que le jugó en contra, sino también lo ocurrido con la exministra del Trabajo y exsubsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, pues siempre quiso formalizarla por su presunta responsabilidad en los casos de corrupción en la institución policial.

Especialmente, luego que el senador independiente-PPD, Pedro Araya y actual pareja de Blanco, no se inhabilitara en la discusión e incluso votó en contra de Araya.

“Yo no puedo pronunciarme respecto de estos procedimientos, además que son más bien del Senado, pero sí me parece que para mí es importante decir las cosas directamente. Entonces, por eso que yo no me voy a involucrar en una relación ni me voy a referir a relaciones personales, a diferencia de lo que sí hizo el senador Araya cuando ayer me pregunta directamente de por qué hay una funcionaria de la Fiscalía (una periodista que trabaja para el Ministerio Público) qué estaba con feriado legal… qué tiene que ver esa pregunta”.

Además, Herrera comentó que desde la UDI se han estado reuniendo con otro de los candidatos a fiscal nacional, Ángel Valencia, quien habría sido desestimado por el Gobierno por defender a un imputado en un caso de abuso.

“Supe de una comida que había existido, yo no estuve, por cierto, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles (…) entiendo que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas”, puntualizó Herrera.