"Yo no lo haría", dijo Herrera sobre reunirse con figuras ligadas a un partido estando en campaña para ser fiscal nacional, cargo para el que Ángel Valencia sigue en carrera y ella no tras el rechazo del Senado.

Tras la caída de su opción a liderar el Ministerio Público, tras el rechazo del Senado, Marta Herrera lanzó una serie de acusaciones y una de ellas salpicó a Ángel Valencia, todavía carta para ser fiscal nacional.

En conversación con CNN Chile la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del órgano persecutor afirmó que el día de su nominación el abogado participó de una comida con personas ligadas a la UDI.

Aunque remarcó no saber detalles del contenido u objetivo del encuentro aclaró que ella no haría algo así y que quienes siguen en el concurso deberían aclarar lo ocurrido. Aunque se entiende que se refería a Valencia, Herrera no lo mencionó directamente.

“Supe de una comida que había existido. Yo no estuve, por cierto”, partió.

“Entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada entiendo que al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles”, agregó.

“Entiendo, no sé detalles, insisto, que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé de otras personas”, complementó.

Ayer martes, Ángel Valencia aseguró estar siendo víctima de cuestionamientos injustos debido a decisiones a lo largo de su trayectoria laboral.

Por ejemplo, en su carrera ha defendido a imputados altamente polémicos como Rafael Garay, Bruno Villalobos y el exjuez Luis Barría, este último por delitos sexuales.

Valencia se defiende

Ante las acusaciones de Herrera, Valencia salió a responder. En resumen, admitió el encuentro en casa de Chadwick, pero aseguró que fue una actividad académica.

“El 14 de diciembre pasado hubo una comida de los profesores de la Universidad San Sebastián, en la casa del decano (Andrés Chadwick), para celebrar la certificación por 6 años de la carrera de Derecho y el fin de año de académico”, señaló mediante una declaración pública.

“Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial. En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores de esa casa de estudios”, subrayó.

Otros dardos de Herrera

En la entrevista, Herrera también disparó contra el senador Iván Moreira y el exsenador Hernán Larraín, ambos UDI, por intervenciones en el desarrollo del Caso Penta y también apuntó su mira contra el senador Pedro Araya (IND – PPD), que no se inhabilitó y votó en contra de su nominación pese a ser pareja de Javiera Blanco, a quien Herrera quiso formalizar por su presunta responsabilidad en casos de corrupción cuando fue subsecretaria de Carabineros.