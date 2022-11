Este miércoles finalmente se invitó al exidirector del INDH, Sergio Micco, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas, para que declare sobre las presuntas presiones que habría recibido durante el estallido social.

Recordemos que la exautoridad enfrenta una querella por encubrimiento de delitos y abusos del Estado en las protestas de 2019, la cual fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Incluso se había presentado una moción de censura contra la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro (PC), ya que se le acusaba de no querer invitar a Micco a la instancia. Medida que se terminó rechazando finalmente.

Micco expone ante Comisión de Derechos Humanos de la Cámara

Hoy, Micco fue invitado a la comisión y dijo que “vino a exponer la importancia de que una institucionalidad de derechos humanos sea autónoma y pluralista, es decir, que todos los chilenos y chilenas, cuando escuchen hablar de los derechos humanos digan ‘los derechos humanos son míos, acá en La Araucanía, en Arica, en Santiago"”.

También dijo que fue a hablar sobre “qué ataque ha sufrido la autonomía y el pluralismo al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y qué debiéramos hacer a partir de estos tres últimos años de experiencia, para que el instituto sea autónomo y pluralista en plenitud”.

Micco además comentó que no se conversó “al interior de la comisión acerca del proyecto de acuerdo que aprobó la corporación. Personalmente como exdirector del instituto y consejero, yo no pedí que se promoviera tal proyecto”.

Sin embargo, el exdirector agradeció “que la corporación haya dicho, así lo entiendo, que se apoyaba una gestión que justamente quiso, por una parte, condenar las violaciones a los derechos humanos, junto con condenar la violencia que estaba ocurriendo en el país; junto con decir que los derechos humanos son de todas y todos los chilenos”.

Así también agradeció las “palabras de la ministra secretaria general de la Presidencia, en apoyo a esta gestión, como también al expresidente de la comisión de Derechos Humanos, Alejandro Navarro, que también ha considerado un despropósito la querella criminal presentada en mi contra”.

“Presiones” a Sergio Micco

Al ser consultado por eventuales presiones del Partido Comunista durante su gestión en el INDH, Micco planteó que “dejen que los hechos hablen. Quienes pidieron la renuncia de mi persona, en razón de mis planteamientos con respecto a que en Chile no habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sí violaciones graves, pero no sistemáticas”.

“¿Quién lo hizo?, ¿quién participó y apoyó la toma? Yo les ruego que vean ustedes las redes sociales, ahí está toda la información. Yo no vengo acá en calidad de fiscal, muchísimo menos de verdugo“, se cuestionó el exdirector.

En esta línea, Micco indicó que “lo que sí quiero decir es que fueron los convencionales del Partido Comunista quienes me pidieron la renuncia, en atención a que ellos consideraban que relativizar las violaciones a los derechos humanos, porque yo señalé que no había -hasta el día de hoy no lo hay-, no hay ningún informe internacional que lo diga, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente la población civil, pactando la impunidad”.

“Los derechos humanos son universales”

En tanto, Micco además dijo que él “peleó contra una dictadura junto con el Partido Comunista. Si hoy día por defender lo que yo entiendo por universalidad de los derechos humanos, es una pelea con parte de los dirigentes del Partido Comunista, así será”.

Asimismo, recalcó que “los derechos humanos son universales y si aquí me están acompañando, en este momento, personas que tienen ideas distintas, intereses distintos, pero que respetan los derechos humanos, bienvenidos sean”.

El exdirector del INDH, aclaró que “Sergio Micco, el profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile no importa nada, lo que importa es el director del instituto (…) quienes se opusieron a mi elección desde el primer día dijeron ‘fue elegido con votos de gente que no es de izquierda"”.

“Esa misma noche se dijo, y mi sentencia de muerte fue dictada… ‘el señor Micco está ahí para defender los intereses y los planteamientos del presidente Sebastián Piñera’. Esto fue dicho tres meses antes del inicio de la peor crisis de violaciones a los derechos humanos que ha tenido el país”, manifestó Micco.

Al ser consultado sobre quién firmó esta sentencia de muerte, el exdirector dijo que fue la diputada “Emilia Nuyado”, quien era la presidenta de la comisión de Derechos Humanos en aquel año.

Derechos humanos

Algunos miembros de la Comisión presentaron sus posturas frente a las acusaciones de falta de pluralidad al interior del Instituto.

El diputado Cristian Labbé (UDI), increpó a la izquierda chilena acusando a la antigua directiva de “politizar” materias como los derechos humanos, en donde la opción política no debe ser motivo de discusión.

La diputada independiente y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, reconoció desde su experiencia que el cargo de director o directora sí sufre presiones como las que acusó Sergio Micco, pero expresó que parte de ese rol es continuar en el cargo.

Finalmente, Micco agradeció las palabras de la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien respaldó su rol como exdirector y tildó de “lamentable que se instrumentalice la figura de una persona como responsable de acusaciones tan graves como delitos de lesa humanidad”.