El exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y actual consejero del organismo, Sergio Micco, utilizó sus redes sociales para referirse a las distintas situaciones que vivió siendo representante del organismo. Todo esto en el marco de los casos de violaciones a los DDHH ocurridos durante el estallido social.

“Habiendo recuperado mi libertad de expresión, procederé a usarla con toda la fuerza que tengo, siguiendo el dictado de Lessing: “Que cada uno afirme su verdad, y la verdad sea reservada a Dios”, así parte la publicación del exdirector del INDH.

Micco enumeró una a una sus “verdades”. “A partir del 18 de octubre del 2019 se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Esto fue afirmado en forma unánime por el consejo del INDH”, precisó en su cuenta de Twitter.

A reglón seguido, el consejero señaló que “el Estado de Chile no está cumpliendo, hasta el día de hoy, con sus deberes de darse los medios para que se investiguen, juzguen y castiguen las violaciones a los DD HH. Por eso, la Dirección del INDH ha dicho que estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia”.

“Hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile el Estado se organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de DDHH que diga lo contrario, ni tampoco el INDH”, indicó Micco.

Sergio Micco: “Me negué a vender mi conciencia”

El exdirector del INDH detalló que “el 3 de noviembre del 2019 me vi en la obligación de decir que no creía que habían violaciones sistemáticas, porque falsamente se me atribuyó haber dicho lo contrario y tal mentira se difundió en Chile y Europa”.

Así también dijo que “el Consejo del INDH fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile habían presos políticos (presos de conciencia). Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del instituto y dije que en Chile no los había”.

En tanto, sobre la pregunta de quiénes intentaron violentar la autonomía del INDH, Micco respondió que “simplemente busquen en redes sociales qué partidos políticos y organizaciones sociales apoyaron la toma del INDH por parte de una organización de exsecundarios”.

“Que estas presiones, que incluyeron funas y amenazas de muerte, fueron denunciadas y condenadas por las directivas de las organizaciones de las Defensoría del pueblo de todo el mundo”, añadió el actual consejero.

Finalmente, Micco escribió: “estas son mis siete primeras verdades, que afirmo con humildad y con toda la fuerza que tengo. Es hora de descansar por hoy”.