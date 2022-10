Tras un fallo favorable de la Corte de Apelaciones, hoy el Registro Civil entregó la primera cédula de identidad a una persona no binaria. Shane Cienfuegos, quien recibió el carnet, valoró el hito, pero señaló que aún falta por avanzar.

“No es una victoria propia, es una victoria colectiva”. Esas fueron las palabras de Shane Cienfuegos, primera persona en recibir por parte del Registro Civil una cédula de identidad que la reconoce como una persona no binaria.

Cabe recordar que una persona no binaria es quien no se identifica con el género masculino ni con el género femenino.

Es por lo mismo que el carnet de Shane estará marcado con una X en la zona donde dice sexo.

Tras recibir su cédula, la persona se mostró muy emocionada, donde si bien calificó el hito como histórico, también manifestó sus críticas ya que ha vivido un proceso largo, y advirtió que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento por lo que es.

“Hoy reflexiono, tras casi nueve años de demanda social, cultural y política. Pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal (…)”, manifestó Cienfuegos.

“La Ley de Identidad de Género continúa discriminando”

Lorena Lorca Muñoz, abogada que defendió a Shane Cienfuegos ante tribunales, sostuvo que no reconocer su identidad significa “no reconocer su existencia”.

En la misma línea, valoró el avance, pero calificó como inaceptable que esta situación sea por vía judicial, cuando con la Ley de Identidad de Género este proceso debiese ser administrativo.

“La Ley de Identidad de Género continúa discriminando, no considera a personas menores de 14 años, no considera a las personas no binarias. Esa situación – al menos en mi curso de enseñanza clínica- la seguimos abordando”, precisó la abogada.

En la Asociación Organizando Trans Diversidades, de la cual forma parte Shane Cienfuegos, también valoraron este avance, pero mantuvieron las críticas a la Ley de Identidad de género por no reconocer a personas no binarias.

“Es por esto que este hecho es histórico, porque a través de la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia hemos logrado tener un reconocimiento efectivo para las identidades no binarias”, señalaron.

A esto agregó que “para Shane, que es una compañera de nuestra organización, y también para el resto de nuestra comunidad que espera con ansias tener una modificación de la Ley de Identidad de Género, para poder acceder al reconocimiento de las identidades no binarias”.

En noviembre de 2021 el Tribunal Civil rechazó la solicitud de Shane Cienfuegos de ser reconocida como una persona no binaria, caso que fue rectificado por la Corte de Apelaciones en julio de este año.

Con esto, se hizo entrega de la primera cédula de identidad a una persona no binaria en el país, y se trata a su vez del tercer caso en el continente.