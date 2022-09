El presidente Gabriel Boric destacó la salida del general Paiva, tras la filtración de correos del Estado Mayor Conjunto. "Me parece correcto que haya asumido su responsabilidad", aseguró al término de su gira por Estados Unidos.

El presidente Gabriel Boric destacó la renuncia del ahora exjefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva, luego darse a conocer que este último habría estado en conocimiento -de manera previa- de una filtración de información sin precedentes que afectó a dicho estamento.

Así lo aseguró el mandatario en un punto de prensa, tras finalizar su gira internacional por Estados Unidos.

En la oportunidad, Boric calificó de “exitoso” el periplo, donde participó en la Asamblea General de la ONU y sostuvo diversas reuniones con líderes mundiales.

No obstante, su viaje estuvo empañado por una filtración sin precedentes que afectó al Estado Mayor Conjunto, organismo asesor del Ministerio de Defensa compuesto por las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

De hecho, la ministra de Defensa, Maya Fernández, debió regresar anticipadamente desde Estados Unidos a nuestro país.

Boric: “Me parece correcto que general Paiva haya asumido su responsabilidad”

Requerido sobre el tema, el presidente Boric aseveró que “tengo certeza de que la ministra Fernández cuando recibió una alerta de vulnerabilidad, no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance”.

“Me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad, fue una renuncia que él puso sobre la mesa”, reveló.

Respecto a eventuales mayores responsabilidades, el jefe de Estado enfatizó en que hay una investigación en curso.

“En esto estamos trabajando como Estado en conjunto con todos los comandantes en Jefe y tanto la ministra del Interior como la ministra de Defensa están trabajando en conjunto con los comandantes en Jefe para resguardar el interés nacional”, afirmó también.

“Vamos a estar a la altura y las instituciones van a funcionar”, concluyó.

Boric y proceso constituyente: “Espero que lleguemos a buen puerto pronto, porque Chile necesita certidumbre”

Además, Boric se refirió al proceso constituyente que se discute en nuestro país, mostrando su confianza en que se logre un acuerdo entre los partidos políticos.

“Tengo la certeza que el proceso constituyente que Chile decidió emprender, va a tener continuidad”, señaló, destacando eso sí que “están las conversaciones radicadas en el Congreso”.

“Vamos a llegar a un punto de encuentro para generar una constitución de la que todos nos sintamos profundamente orgullosos”, dijo.

Consultado al respecto, evitó profundizar respecto a los “bordes” que pidió para un acuerdo.

No obstante, señaló que “es importante que no se le quite soberanía a la Convención, pero que todos tengan claro que hay elementos como la paridad, el carácter de República, el respeto a los Derechos Humanos, que permitan facilitar la discusión”.



“Espero que lleguemos a buen puerto pronto, porque Chile necesita certidumbre”, apuntó.

Por último, envió un “recado” a Chile Vamos a propósito de sus lineamientos para un nuevo proceso constituyente, donde la oposición criticó al Gobierno.

“Como Gobierno, tenemos absolutamente claro que nuestra prioridad es enfrentar las urgencias de los chilenos”, sentenció.