El exconvencional del Frente Amplio, Fernando Atria, hizo una autocrítica sobre el proceso constitucional recién pasado y se refirió también a la plurinacionalidad.

En conversación con el medio Ex-Ante, se le preguntó al exconstituyente si es que esperaba una victoria tan holgada del Rechazo. Donde respondió con un rotundo no.

Atria también realizó una autocrítica del proceso, por lo que enfatizó en que “hay un proceso de reflexión sobre las razones que llevaron al resultado del plebiscito, que lleva a considerar el modo en el que operó la Convención y, por cierto, quienes estuvimos participando ahí debemos hacer una reflexión sobre lo que hicimos o no hicimos”.

“La Convención estuvo expuesta a los problemas que se desataron con la crisis producida con el estallido, que fue lo que llevó a la apertura del proceso constituyente. Esos problemas se manifestaron en una composición que hizo difícil el diálogo entre todos, en particular uno que pudiera incluir a sectores de la derecha. Eso fue un error”, recalcó el exconvencional.

Según Atria, lo anterior “significó que la articulación que podía llevar a que la Convención propusiera por 2/3 de sus miembros una propuesta de Constitución al país tenía que incluir a todos los grupos que no eran de la derecha. Eso llevó a una propuesta de Constitución que incorporaba muchas más cosas que las que necesitaba contener la Constitución”.

“Ese cambio tan variado en materias tan distintas produjo una desorientación en cuanto al sentido general de la propuesta y, sumado a la forma de actuación que se manifestó en algunos episodios de la Convención -desde lo que ocurrió en el acto inaugural hasta la decisión después corregida de no invitar a los Presidentes de la República-, transmitió una imagen en que la Convención no asumía su tarea constituyente con seriedad, preocupación por Chile, respeto por protocolos y símbolos republicanos”, precisó el abogado.

Atria dijo además que esto “contribuyó a hacer plausible una gran cantidad de información falsa sobre el contenido de la nueva Constitución”.

Plurinacionalidad en la nueva Constitución

El medio antes mencionado le consultó al exconstituyente si la plurinacionalidad debiese estar en la nueva Constitución o hay que olvidarla por ahora, dado el resultado del plebiscito del 4 de septiembre.

“Creo que este fue un problema más con una palabra que con un contenido. Durante los últimos 30 años ha sido imposible avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Esta es una idea que ya estaba contenida en el programa de Patricio Aylwin y sobre la que se presentaron sucesivas reformas constitucionales que fueron rechazadas”, indicó Atria.

El exconstituyente dijo que “los mismos que rechazaron estas reformas, durante la campaña del plebiscito, dijeron que estaban de acuerdo con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la multiculturalidad, pero no con la plurinacionalidad”.

“Creo que la palabra plurinacionalidad quedó fuera después del resultado del plebiscito, pero mi impresión es que la discusión constituyente como avanzó nos permite dar un paso en esto (reconocimiento constitucional y multiculturalidad)”, señaló el abogado.

Finalmente, se le consultó a Atria sobre el rol desde el que podría aportar en el nuevo proceso constitucional.

“No tengo ningún rol elegido ni preferido por mí. Haré mi contribución, lo que pueda hacer. Es una cuestión que a mí me interesa y he estado vinculado desde hace mucho tiempo y no pretendo desvincularme de ella”, sentenció el jurista.