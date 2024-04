Con actuaciones y un tremendo golazo ante Everton, considerado por él mismo como “uno de los mejores goles que he hecho en mi carrera”, Luciano Cabral está establecido como la gran figura de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional y Copa Sudamericana.

Entrevistado por Pelota Parada de TNT Sports, el crack del equipo nortino evaluó su año, al señalar que a diferencia del pasado, “este hice una buena pretemporada y he sumado muchos minutos en cancha, esto me ha ayudado a terminar los partidos y sentirme más completo”.

Una pregunta casi obligada, por otro lado, fue la de los rumores que lo ubican en Colo Colo o La U de cara al mercado de pases en el Campeonato Nacional.

“Es un gran desafío, a todo jugador le gustaría jugar en un equipo grande. Me gustan los desafíos y entre mayor sea, más posibilidades tengo de demostrar que puedo lograr grandes cosas”, dijo.

Fue en ese contexto que su sueño “de jugar en la Selección y más un campeonato como la Copa América” aparecieron en la palestra, pero quedó otro pendiente.

“Mi sueño sería volver a jugar en Argentinos Juniors, este club me abrió las puertas al fútbol y también me apoyó cuando lo estaba pasando mal. Me gustaría devolverles la mano”, confesó el futbolista, que también reflexionó al recordar sus días en la cárcel.

“Todo el tiempo que me tocó vivir alejado del fútbol, que fue muy duro, tuve que aferrarme a Dios y pedirle que me diera una nueva oportunidad en la vida y en lo que amaba hacer que era jugar al fútbol”, finalizó.