Tras las críticas que efectuó la ministra del Interior, Carolina Tohá, en contra del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, luego que este revelara una conversación que mantuvo con el presidente Gabriel Boric, el líder del PC reconoció su error.

La exalcaldesa de Santiago dijo a Tele 13 Radio durante esta mañana que “no me parece bien que se revelen conversaciones con el presidente y no entiendo cómo pudo suceder algo así”.

Respecto a lo que conversaron con el presidente Boric, recordemos que Teillier señaló que “me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni más cargos”. Esto, tras la fallida designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, luego que se reflotara una serie de polémicos tweets en 2011.

Sin embargo, ahora el presidente del PC admitió que existió un error un su acción. “Yo le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso si es que así lo considerara el Presidente”.

“Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho y si lo ha dicho así la ministra del Interior, estoy de acuerdo con ella”, añadió Teillier.